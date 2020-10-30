Spotify’ın 3. Çeyrek sonuçlarına göre şirket bu dönemde 6 milyon yeni ücretli abone kazanırken 1,9 milyar Euro gelir elde etti. Şirketin faaliyet zararı ise 40 milyar Euro oldu.

Dünya üzerinde en çok kullanılan çevrimiçi müzik dinleme platformlarından olan Spotify, pandemi döneminde abone sayısını artırsa da gelirinde önemli bir düşüş yaşadı. Üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Spotify, bu süreçte 6 milyon yeni ücretli abone kazandı ve toplam ücretli abone sayısını 144 milyona çıkardı. Şirket ilk dönemde tahminlerini 4 milyonda tutarken analistler ise 5 milyon yeni abone bekliyordu. Şirketin Rusya ve 11 diğer ülkede faaliyetlerine başlaması sayesinde bu sayı tahminlerin üzerine çıkarak 6 milyona ulaştı.

Spotify, bu gelişme ve reklamlı ücretsiz abonelerle birlikte toplam kullanıcı sayısını 320 milyona çıkardı. Yüzde 29’luk bir artış yakalayan şirket, son çeyrekte ise 1,9 milyar Euro gelir elde etti. Yıl bazında bakıldığında yüzde 14 artış yakalayan şirket, buna rağmen 40 milyar Euro faaliyet zararı yaşadı. Spotify, bu sonuçlara göre geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde bir düşüş yaşamış oldu.

Spotify neden zarar etti

Spotify, yeni abone elde etmiş olmasına rağmen bu abonelerin büyük bir kısmı düşük ödeme planlarını tercih eden kişilerden oluştu. Bu da şirketin faaliyet marjının düşmesine neden oldu.

Spotify, dördüncü çeyrekte nasıl bir sonuç bekliyor?

Öte yandan online müzik platformu, 2020’nin son çeyreğinde yaklaşık 8 milyon ücretli abone kazanmayı hedefliyor. Uzmanlara göre abone sayısında artış olmasına rağmen son çeyrekte de 2,46 milyar ila 2,56 milyar dolarlık bir gelir ve 70 ila 90 milyar Euro’luk bir faaliyet zararı öngörülüyor.

Spotify, Apple ile mücadele ediyor

Spotify, Apple’ın uygulama mağazası App Store’un ücretli aboneliklerden kestiği yüzde 30’luk paydadan şikayet eden firmalardan biri. Epic Games ile birlikte Apple’a karşı dava açan firma, bu oranın çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.