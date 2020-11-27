Spotify, özellikle de Avrupa ülkelerini etkileyen bir sorunla karşı karşıya. Yetkililer, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve sorunun çözümü için çalıştıklarını söylerken milyonlarca kullanıcı, uygulamanın çalışmadığını bildiriyor. Sorunun ne zaman düzeleceği şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify'da bir çökme durumu söz konusu. Yaklaşık yarım saat kadar önce başlayan sorun, şu an için tamamıyla çözülmüş durumda değil. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Spotify yetkilileri, bir şeylerin yolunda olmadığını ancak konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

İnternet hizmetlerindeki sıkıntıların bildirildiği bir platform olan Downdetector'den yaptığımız incelemelerde, Spotify'ın özellikle de Avrupa'da büyük bir sorun yaşadığını görüyoruz. Türkiye'deki kullanıcılar da bu durumdan etkilenirken Rusya, ABD ve Kanada gibi ülkelerin çok büyük bir bölümünde herhangi bir kesinti yokmuş gibi görünüyor.

Sorunun ne zaman çözüleceği şu an için bilinmiyor

Aslına bakacak olursak Spotify, kolay kolay çöken bir hizmet değil. Hatta en son ağustos ayında sorun yaşayan Spotifty, TLS sertifikasını yenilemeyi unuttuğu için sorun yaşamıştı. Bu seferki kesintinin kaynağı bilinmezken, sorunların ne zaman düzeleceğine dair kesin bir şey söylemek de çok zor.

Downdetector'de görülen çökme haritası şu şekilde

Spotify'da yaşanan sorunlar, internet kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Dünyanın dört bir yanından olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcılar, Spotify'ın çökmesi üzerine onlarca paylaşım yaptılar. O paylaşımların bazılarını sizler için derledik: