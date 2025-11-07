Tümü Webekno
Spotify, Sosyal Medyayı Ele Geçirecek: Haftalık Wrapped Özelliği Geldi!

Spotify, dinleme istatistikleri olarak adlandırdığı bir özellik duyurdu. Bu özellik, mini Wrapped görevi görerek kullanıcılara haftalık özetler sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli yeni özellikler çıkarıyordu. Spotify’ın belki de en sevilen özelliği, Wrapped’di. Bu özellik, kullanıcıların o yılki dinlediklerine göre hazırlanan yıllık özetlerdi.

Şimdi ise şirket, “Dinleme İstatistikleri” ismini verdiği yepyeni bir özelliğin platforma eklendiğini duyurdu. Bu özellik, bir nevi mini Wrapped görevi görecek ve kullanıcıların haftalık özetlerini içerecek.

Her hafta en çok neleri ve kimleri dinlediğinizi görebileceksiniz

spof

Yeni özellik, direkt olarak dinleme alışklanlıklarınızı haftalık olarak sizlerle paylaşıyor. Wrapped’in mini versiyonu deme sebebimiz de bu yüzden. Her hafta en çok hangi şarkıları ve sanatçıları dinlediğinizi bu istatistik bölümü üzerinden görebiliyorsunuz.

Daha da iyisi, tıpkı Wrapped gibi haftalık özetlerinizi de Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilmeniz. Hatta bu özellikte de hikâye benzeri öne çıkan istatistikleri derleme kısmı mevcut. Burada yeni keşfettiğiniz sanatçılar, kilometre taşları gibi detayları görebileceksiniz. Özelliğin, Apple Music’in geçen yıl Replay’in aylık versiyonunu getirmesine benzetebiliriz.

Spotify, haftalık özet özelliği 60 ülkede yayımlandığını açıkladı. Biz kontrol ettiğimizde uygulamada bu özelliği göremedik. Bu da maalesef Türkiye’nin yayımlanan ülkeler arasında henüz olmadığını gösteriyor olabilir.

Spotify’ın haftalık özelliği nasıl kullanılır?

  • Adım #1: Spotify uygulamasını açın.
  • Adım #2: Sol üstten profilinize tıklayın.
  • Adım #3: Dinleme istatistikleri yazan bölüme basın.
