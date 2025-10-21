Tümü Webekno
Spotify'a Mekân Takip Etme Özelliği Geldi: Peki Ne İşe Yarayacak?

Spotify, kullanıcıların mekânları takip etmesini sağlayan bir özellik ekledi. Böylece konserler hakkında bilgi alabilecekler.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler tanıtıyordu. Platformda konser bilgilerinin yer aldığını görüyorduk. Şimdi ise şirketten bu konuda bir adım daha atıldı ve kullanıcıların çok seveceği yepyeni bir özellik eklendi.

Bu özellik, Spotify kullanıcılarının artık mekânları da takip etmesine imkân tanıyacak. Böylece o mekânlarda düzenlenecek konserler hakkında bilgiler alabileceksiniz. Böylece etkinlik takibi yapmak çok daha kolay hâle gelecek.

Konserler hakkındaki tüm detaylar yer alacak

Takip ettiğiniz mekânlar Spotify kütüphanenize eklenecek. Buradan o mekânlarda düzenlenecek etkinliklerin takvimini görebileceksiniz. Kimin ne zaman konser vereceği, konser detayları ve diğer duyurular hakkında da bilgi alınabilecek. Hatta mekânlardaki etkinlikleri türüne göre bile filtrelemek mümkün olacak.

Kullanıcılar için güzel bir yenilik olduğunu söylememiz mümkün. Şirket, aynı zamanda 3’üncü taraf ortakları yolyula kullanıcıların konser biletlerine ulaşmasını da sağlıyordu. Bu hamleyle birlikte kullanıcıların etkinlikler için ekstra herhangi bir şeyle uğraşmak zorunda kalmayacakları görüldü.

Buna ek olarak şirket, buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz canlı etkinlik akışını da güncelledi. Artık kullanıcılar konserleri haftalık değil günlük olarak takip edebilecek. Açtığınızda İstanbul’daki konserlerin günlük güncellendiğini görüyorsunuz.

