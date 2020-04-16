Spotify, Premium kullanıcıları için farklı kişiler tarafından oluşturulan oynatma listelerini düzenleme özelliği getirdi. Bu özellik sayesinde listelerin içinde beğenilmeyen müzikler gizlenebilecek.

Dünyanın en fazla aboneye sahip müzik platformlarından biri olan Spotify, yeni bir özellikle Premium kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. Kabul edelim; herkesin kendine göre bir müzik zevki vardır. Bu müzik zevki aracılığıyla Spotify gibi uygulamalarda kendi oynatma listelerimizi oluşturabiliriz. Elbette her zaman oynatma listesi oluşturmak için yeterli zaman bulunmuyor. Bazen de gerek yeni müzikler keşfetmek gerekse zamandan kazanmak için arkadaşlarımızın ya da küratörlerin hazırladığı oynatma listelerini kullanıyoruz.

Kendimizin oluşturmadığı oynatma listelerindeyse fazla hoşumuza gitmeyen şarkılar olabiliyordu. Oynatma listesini ne kadar seversek sevelim, büyük çoğunluğunda aralarda beğenmediğimiz müzikler olacaktır. Spotify ise bu soruna çözüm üretmeye kadar verdi. Bundan sonra Spotify Premium kullanıcıları, dinledikleri oynatma listesinde sevmedikleri müzikleri gizleyebilecekler. Gizlenen bu şarkılar dinlediğiniz oynatma listesinde direkt atlanacak, bu sayede normalde elle yapmanız gereken işlem ortadan kalkmış olacak.

iOS ve Android kullanıcıları yapabilir:

Spotify’ın iOS ve Android uygulamalarına gelen bu yeni özellik, oynatma listelerinin içerik menüsünden ayarlanabiliyor. Bu sayede aslında sevseniz de arada beğenmediğiniz şarkılardan dolayı dinlemekten kaçındığınız oynatma listelerini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha önce sevmediğiniz bir şarkıya yine şans vermek istiyorsanız, şarkıyı yine aynı listeden tekrar dinlenebilir hâle getirebileceğinizi de unutmayın.

Tüm dünyada pek çok insanı evine kapatan yeni tip koronavirüs salgını, Spotify gibi müzik uygulamalarını da kötü etkiliyor. Daha çok okul veya işe giden insanların yolculuk sırasında kullandığı Spotify gibi müzik platformları, salgın nedeniyle kullanıcılarda kayıplar yaşıyor.