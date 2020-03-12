Spotify’da En Çok Dinlenen Şarkılar (Güncel Liste)

Şarkı dinlemek denilince akla ilk gelen uygulamalardan birisi olan Spotify, son yılların en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformlarından birisi oldu. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde aktif şekilde kullanılan ve hemen hemen tüm dillerde şarkılara sahip Spotify, müzik listeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. En azından müzikleri harici olarak depolama ve yeni müzik keşfetme sorunundan bizi kurtarıyor.
Spotify, bütün dünyadaki şarkıların popülerliğinin dinleyiciler tarafından belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Yılın, ayın hatta günün en çok dinlenilen şarkıların listeleri olduğu gibi, tüm zamanların en çok dinlenilen şarkılarından oluşan ve sürekli güncel tutulan bir liste daha var. Dilerseniz Spotify’da en çok dinlenen şarkılar listesine birlikte göz atalım.
Spotify’da en çok dinlenen şarkılar:
- Shape of You - Ed Sheeran
- One Dance - Drake, WizKid, Kyla
- rockstar - Post Malone, 21 Savage
- Closer - The Chainsmokers, Halsey
- Thinking out Loud - Ed Sheeran
- God’s Plan - Drake
- Havana - Camilla Cabello, Young Thug
- Sunflower - Post Malone, Swae Lee
- Despacito Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
- Love Yourself - Justin Bieber
- Lean On - Major Lazer, MØ, DJ Snake
- Perfect - Ed Sheeran
- Say You Won’t Let Go - James Arthur
- Sorry - Justin Bieber
- Photograph - Ed Sheeran
- New Rules - Dua Lipa
- Starboy - The Weeknd, Daft Punk
- Señorita - Shawn Mendes, Camilla Cabello
- Don’t Let Me Down - The Chainsmokers, Daya
- I Took A Pill In Ibiza Seeb Remix - Mike Posner, Seeb
Shape of You - Ed Sheeran:
- Yayın yılı: 2017
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
One Dance - Drake, WizKid, Kyla:
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
rockstar - Post Malone, 21 Savage:
- Yayın yılı: 2017
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Closer - The Chainsmokers, Halsey
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın:
Thinking out Loud - Ed Sheeran
- Yayın yılı: 2014
- Spotify bağlantısı
God’s Plan - Drake
- Yayın yılı: 2018
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Havana - Camilla Cabello, Young Thug
- Yayın yılı: 2018
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Sunflower - Post Malone, Swae Lee
- Yayın yılı: 2018
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Despacito Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
- Yayın yılı: 2019
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Love Yourself - Justin Bieber
- Yayın yılı: 2015
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Lean On - Major Lazer, MØ, DJ Snake
- Yayın yılı: 2015
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Perfect - Ed Sheeran
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Yayın yılı: 2017
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Say You Won’t Let Go - James Arthur
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Sorry - Justin Bieber
- Yayın yılı: 2015
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Photograph - Ed Sheeran
- Yayın yılı: 2014
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
New Rules - Dua Lipa
- Yayın yılı: 2017
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Starboy - The Weeknd, Daft Punk
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Señorita - Shawn Mendes, Camilla Cabello
- Yayın yılı: 2019
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Don’t Let Me Down - The Chainsmokers, Daya
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
I Took A Pill In Ibiza Seeb Remix - Mike Posner, Seeb
- Yayın yılı: 2016
- Spotify'dan dinlemek için tıklayın.
Üzerinden yıllar geçmiş olsa da listedeki yukarıdaki şarkıların popülerliklerini başarılı bir şekilde korumaya devam ettiğini görüyoruz. Listeye zaten adını yazdırmış şarkıcılar ise en az bir önceki şarkıları kadar başarılı yapımlara imza atarak zirvedeki yerlerini pekiştiriyorlar. Spotify’ın en çok dinlenen şarkılar listesi gerçekten çok uzun, sürekli güncel tutulduğu için şarkıların listedeki yerleri değişebiliyor. Spotify, rakamları paylaşmayı sevmese de en çok dinlenen şarkılarını sık sık duyuruyor. Tüm şarkıların bulunduğu ve bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş 55 bin takipçili geniş listeye de buradan ulaşabilirsiniz.