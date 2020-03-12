Spotify’da En Çok Dinlenen Şarkılar (Güncel Liste)

Son yıllarda en çok tercih edilen müzik dinleme platformu olan Spotify, bünyesinde dünyaca ünlü müzisyenlere ve şarkılarına yer veriyor. Tamamı yabancı müzikten oluşan ve Spotıfy üzerinden ulaşabileceğiniz en çok dinlenen şarkılar listesinin bir kısmını sizler için listeledik.

Şarkı dinlemek denilince akla ilk gelen uygulamalardan birisi olan Spotify, son yılların en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformlarından birisi oldu. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde aktif şekilde kullanılan ve hemen hemen tüm dillerde şarkılara sahip Spotify, müzik listeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. En azından müzikleri harici olarak depolama ve yeni müzik keşfetme sorunundan bizi kurtarıyor.

Spotify, bütün dünyadaki şarkıların popülerliğinin dinleyiciler tarafından belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Yılın, ayın hatta günün en çok dinlenilen şarkıların listeleri olduğu gibi, tüm zamanların en çok dinlenilen şarkılarından oluşan ve sürekli güncel tutulan bir liste daha var. Dilerseniz Spotify’da en çok dinlenen şarkılar listesine birlikte göz atalım.

Spotify’da en çok dinlenen şarkılar:

Shape of You - Ed Sheeran

One Dance - Drake, WizKid, Kyla

rockstar - Post Malone, 21 Savage

Closer - The Chainsmokers, Halsey

Thinking out Loud - Ed Sheeran

God’s Plan - Drake

Havana - Camilla Cabello, Young Thug

Sunflower - Post Malone, Swae Lee

Despacito Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

Love Yourself - Justin Bieber

Lean On - Major Lazer, MØ, DJ Snake

Perfect - Ed Sheeran

Say You Won’t Let Go - James Arthur

Sorry - Justin Bieber

Photograph - Ed Sheeran

New Rules - Dua Lipa

Starboy - The Weeknd, Daft Punk

Señorita - Shawn Mendes, Camilla Cabello

Don’t Let Me Down - The Chainsmokers, Daya

I Took A Pill In Ibiza Seeb Remix - Mike Posner, Seeb

Shape of You - Ed Sheeran:

Yayın yılı: 2017

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

One Dance - Drake, WizKid, Kyla:

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

rockstar - Post Malone, 21 Savage:

Yayın yılı: 2017

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Closer - The Chainsmokers, Halsey

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın:

Thinking out Loud - Ed Sheeran

Yayın yılı: 2014

Spotify bağlantısı

God’s Plan - Drake

Yayın yılı: 2018

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Havana - Camilla Cabello, Young Thug

Yayın yılı: 2018

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Sunflower - Post Malone, Swae Lee

Yayın yılı: 2018

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Despacito Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

Yayın yılı: 2019

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Love Yourself - Justin Bieber

Yayın yılı: 2015

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Lean On - Major Lazer, MØ, DJ Snake

Yayın yılı: 2015

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Perfect - Ed Sheeran

Yayın yılı: 2017

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Say You Won’t Let Go - James Arthur

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Sorry - Justin Bieber

Yayın yılı: 2015

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Photograph - Ed Sheeran

Yayın yılı: 2014

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

New Rules - Dua Lipa

Yayın yılı: 2017

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Starboy - The Weeknd, Daft Punk

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Señorita - Shawn Mendes, Camilla Cabello

Yayın yılı: 2019

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Don’t Let Me Down - The Chainsmokers, Daya

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

I Took A Pill In Ibiza Seeb Remix - Mike Posner, Seeb

Yayın yılı: 2016

Spotify'dan dinlemek için tıklayın.

Üzerinden yıllar geçmiş olsa da listedeki yukarıdaki şarkıların popülerliklerini başarılı bir şekilde korumaya devam ettiğini görüyoruz. Listeye zaten adını yazdırmış şarkıcılar ise en az bir önceki şarkıları kadar başarılı yapımlara imza atarak zirvedeki yerlerini pekiştiriyorlar. Spotify’ın en çok dinlenen şarkılar listesi gerçekten çok uzun, sürekli güncel tutulduğu için şarkıların listedeki yerleri değişebiliyor. Spotify, rakamları paylaşmayı sevmese de en çok dinlenen şarkılarını sık sık duyuruyor. Tüm şarkıların bulunduğu ve bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş 55 bin takipçili geniş listeye de buradan ulaşabilirsiniz.