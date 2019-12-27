Spotify, 2020'den İtibaren Politik Reklamları Yasaklayacak

Popüler müzik dinleme platformu Spotify, platformda yayınlanan politik reklamları yasaklayacağını açıkladı. Yasaklama, 2020'nin ilk aylarından itibaren başlayacak.

Reklamcılık ve pazarlama endüstrisinin güncel haberlerini aktaran AdAge, Spotify’ın politik reklamları yasaklayacağını aktarmıştı. Başlangıçta resmiyeti bulunmayan bu haberler, şirketin politik reklamları 2020 yılının ilk aylarında orijinal ve özel podcastlerinde yasaklayacağını duyurmasıyla resmileşmiş oldu.

Spotify, kararının gerekçesi olarak "bu tür reklamları düzgün bir şekilde inceleyecek kaynaklara sahip olmamalarını" gösterdi. Spotify’ın The Verge’e yaptığı açıklamada ise aşağıdaki cümleler yer aldı:

"Bu noktada bu içeriği sorumlu bir şekilde doğrulamak ve gözden geçirmek için süreçlerimiz, sistemlerimiz ve araçlarımızda henüz gerekli sağlamlığa sahip değiliz. Yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken bu kararı yeniden değerlendireceğiz."

Spotify, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde politik reklam vermemesiyle biliniyor. Fakat şirket, ABD’de verdiği bu reklamlardan ne kadar kazandığını herhangi bir platforma açıklamış da değil.

Politik reklamları yasaklayan tek şirket Spotify değil:

Spotify’ın bu kararıyla birlikte şirket, ABD’de 3 Kasım 2020’de gerçekleşecek seçimlerde politik reklamlarla mücadelenin yolunu bulmaya çalışan diğer şirketlerin arasına katıldı. Diğer şirketlerin arasında Twitter da bulunuyor. Twitter, kasım ayında politik reklamların tümünü platformda yasaklama kararı almıştı.

Twitter’ın bu kararı, platform üzerinde adaylar, politik partiler, yasama, yargı ve oylama ile ilgili paylaşılan ücretli reklamları yasaklamayı kapsıyordu. Bununla birlikte siyasal eylem komitelerinin verdiği reklamlar da yasaklanmıştı. Fakat şirket, ‘gerekçeye dayanan reklamları’ bazı durumlarda onaylamaya devam etti.

Politik reklamları engelleyen diğer şirketler arasında Google’da bulunuyor. Google’ın yasağı, 6 Ocak’tan itibaren tüm dünya çapında uygulamaya girecek. Ancak şirket coğrafya hedefli politik reklamları ve yaş ve cinsiyeti hedefleyen reklamları engellemeyecek.

Google’ın yeni yasağı muhtemelen politik reklamlar üzerinde büyük etkiye sahip olacak. 31 Mayıs 2018’den bu yana şirket, ABD’de 155 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı. Öte yandan Facebook ise platformda yayınlanacak siyasi reklamlara herhangi bir kısıtlama ya da denetim getirmeyecek.