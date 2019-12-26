Bir on yılın daha sonuna gelmemizle birlikte bir konsol jenerasyonunun da sonuna geldik. Bu nesil boyunca yaşanan konsol savaşlarına genel olarak bakıldığında PlayStation’lı Sony’nin galip geldiği görülüyor. Şirketin PlayStation 5 ile de bu başarısını sürdüreceği tahmin ediliyor.

PlayStation 4, altı yıl önce 2013 yılında tanıtılmıştı ve şirket, bu on yılı galibiyetle kapadı. Rakibi Microsoft ise Sony’nin PlayStation 3 döneminde aldığı dersleri öğrenmekle yetinmek zorunda kaldı. Microsoft’un bu jenerasyonda almış olması gereken en önemli ders ise konsola özel olarak çıkan oyunların gücü oldu.

Şu an PlayStation 4 denilince akla direkt olarak bu konsola özel olarak çıkan oyunlar geliyor. Sony, ufukta gözüken PlayStation 5 ile de bu tarz büyük oyunlarla benzer bir strateji gütmeyi planlıyor. Sony Worldwide Studios’un yeni başkanı Herman Hulst da merkezinde hikâye ve karakterin olduğu büyük oyunlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

PlayStation 3’deki hatalardan öğrenmek

PlayStation 3, 2006 yılında ilk çıkışını yaptığında büyük bir tökezleme yaşamıştı. 599 dolar gibi bir fiyata sahip olan ilk model, Sony’nin en şatafatlı, resesyon öncesi konsolu gibi hissettirmişti. Bu, Sony’nin önceki konsollarında benimsediği politikadan çok daha farklı olmuştu.

Ayrıca PlayStation 3’ün ilk yıllarında Uncharted serisi hariç, kaliteli büyük oyun eksikliği bulunuyordu. Sony’nin bu hatasını gidermesi ise bu on yılın başlarını bulmuştu. God of War 3 ve Heavy Rain gibi oyunlar, oyuncuların PlayStation’a tekrar yüzünü dönmesini sağlamıştı. Tabii tüm bunlara rağmen PlayStation 3’ün tam bir hayal kırıklığı yarattığını söylemek de mümkün değil. Konsol, toplamda 80 milyondan fazla satmayı başarmıştı.

PlayStation 4’ün gelişi

PS3, Sony için alınması gereken bir ders olmuştu. Şirket, PS4 için PS3’ün aksine oyunların daha kolay geliştirilmesini sağlayacak bir mimari, daha kolay bir kullanım ve daha güçlü konsola özel oyunlar için hazırlıklar yapmıştı.

2013 yılında çıkan konsolun, bu yükselişi yapması ise 2015 yılında çıkan Bloodborne ile olmuştu. Bloodborne’dan sonra ise Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War ve Spider-Man gibi oyunlar, PS4’ü oyuncuların gözünde daha satın alınabilir bir noktaya çekti.

PS4, nispeten güçsüz bir çıkış yapsa da daha sonra yapılan hamleler, bu güçsüz çıkışı önemsiz hale getirdi. Sony, PS4’ün çıkışında oldukça akıllıca bir hamle yaparak Destiny’yi destekledi. Rakibi Microsoft ise bu konuda Titanfall’u seçti. Titanfall da oldukça başarılı bir oyun olsa da ne yazık ki kaybeden tarafta yer almıştı.

Sony, PS4 ile birlikte her şeyin altından tam anlamıyla kalkamasa da 100 milyondan fazla satış yapmayı başardı. Rakibi Microsoft ise PlayStation’ın domine ettiği bu alanda yatırım yapmakta biraz geç kaldı. Ancak şirketin bünyesine kattığı Obsidian ve Ninja Theory gibi stüdyolar, Microsoft’un elini yeni nesil konsollarda güçlendirecektir.

PlayStation 5’in gelişi

Yıllardır rekabet içerisinde olan Sony ve Microsoft, özel oyunların konsollar için ne kadar önemli olduğunu anladı ve bünyelerine oyun stüdyoları katmaya başladı. Insomniac gibi stüdyoları satın alan Sony’nin elinin bu konuda daha güçlü olduğunu söylemek gerekiyor.

Tabii Sony, her alanda bu kadar net bir galibiyet elde edemedi. Microsoft, özellikle Game Pass servisiyle birlikte oyuncuları heyecanlandırmayı başardı. Sony’nin elinde PS Now olsa da Game Pass ile aynı etkiyi yarattığını söylemek pek de mümkün değil. Xbox Series X’in elini bir hayli güçlendirecek olan bu koza karşı Sony de bazı değişiklikler yapacaktır.

Microsoft’un elini güçlendirdiği bir diğer alan ise geriye dönük uyumluluk oldu. Microsoft’un bu hamlesi Xbox Game Pass kütüphanesinin de bir hayli genişlemesini sağladı. Ayrıca Project XCloud da Xbox oyunlarını tüm cihazlarda oynama imkânı sunuyor. Sony’nin PS Now’ı PC ile uyumlu olsa da telefon ve tabletlerle uyumlu değil, dolayısıyla burada da skoru Microsoft’un hanesine yazmak gerekiyor.

Gelecek yıl her şeyi şekillendirecek

Sony’nin bu nesil boyunca kurduğu şablonu PlayStation 5 konsolunda da takip etmesi bekleniyor. Dolayısıyla şirketin aynı başarıyı yeni konsolunda da tekrar etmesi muhtemeldir. Ancak yine de yeni yıl, yeni bilinmezliklerle birlikte geliyor. Hangi konsolun daha iyi fiyat seçeneklerine sahip olacağı, hangisinin daha iyi oyunlarla çıkış yapacağı konsollar için oldukça önem arz ediyor.