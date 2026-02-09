Spotify'a "Şarkı Hakkında" Özelliği Geliyor: Dinlediğiniz Şarkının Arkasındaki Detayları Öğrenebileceksiniz!

Spotify'ın beta sürümünde test edilen yeni "Şarkı Hakkında" özelliği sayesinde bir şarkının arkasındaki detayları öğrenmek mümkün olacak.

Spotify, dinlediğiniz şarkıların arkasındaki hikâyeleri merak edenler için yepyeni bir özellik olan “Şarkı Hakkında” özelliğini tanıttı. Şimdilik beta olarak sunulan bu özellik, şarkıların ilham kaynaklarını, ilginç detaylarını ve arka plan bilgilerini dinleyiciyle buluşturuyor.

Örneğin Chappell Roan’un hit parçası Pink Pony Club’ın, sanatçının Missouri’deki memleketinde bulunan pembe renkli bir bardan ilham aldığını ya da Stacy’s Mom şarkısının, Fountains of Wayne grubunun kurucularından Adam Schlesinger’ın büyükannesine duyulan gizli bir aşktan doğduğunu biliyor muydunuz? İşte “Şarkı Hakkında” özelliği tam olarak bu tür sürpriz bilgileri ortaya çıkarıyor.

Bilgiler şarkı sözlerinin hemen altında yer alacak

Spotify’ın bu yeni özelliği dinlediğiniz şarkının sözlerinin hemen altında beliren kartlarda, farklı kaynaklardan derlenen ve yapay zekâ tarafından özetlenen müzik trivia’larının yer almasını sağlıyor. Spotify’a göre amaç, şarkının bağlamını ve yaratım sürecini anlamak ve dinleyiciyle müzik arasındaki bağı güçlendirmek.

Şu an ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya’da, yalnızca Spotify Premium kullanıcılarına açık olan özellik, yalnızca bazı şarkılarda çalışıyor. Spotify'a göre yakında şarkı listesi daha da genişleyecek ve özellik daha fazla ülkedeki kullanıcılarla buluşacak.