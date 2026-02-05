Spotify'a Harika 3 Yeni Özellik Geldi: Şarkı Sözlerini Çevirebileceksiniz!

Spotify, şarkı sözü özelliğine 3 yenilik getirdiğini açıkladı. Artık şarkıları kendi dilinize çevirebileceksiniz.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıma sunuyordu. Şarkıların sözlerini şarkıyla uyumlu şekilde görmenizi söyleyen söz özelliği de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre şarkı sözü gösterme özelliğine kullanıcıları çok mutlu edecek 3 yeni özellik eklendi. Bu özelliklere arasında şarkı sözlerini çevirme, sözleri indirme ve sözleri en önde görme var.

Şarkı sözlerini kendi dilinize çevirebileceksiniz

Bu yeniliklerden belki de en iyi özellik şarkı sözlerini çevirmenizi sağlayan işlev. Artık dünya çapındaki tüm kullanıcılar, farklı dildeki bir şarkının sözlerini kendi dillerine çevirerek ne anlama geldiklerini görebilecek. Hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından erişilebilen bu özellik, sözleri cihazınızın diline göre çevirecek. Şarkı sözü kartındaki çeviri simgesinden kullanılabilecek. Biz kontrol ettiğimizde henüz Türkçe desteği göremedik. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Şarkı sözlerini indirme

Artık en sevdiğiniz şarkıları çevrim dışıyken dinlemek için indirdiğinizde şarkı sözleri de otomatik olarak kaydedilecek. Böylece ister uçatka, ister internet erişiminin olmadığı bir yerde olun sevdiğiniz tüm şarkıların sözlerine kolayca ulaşabileceksiniz.

Şarkı sözlerinin yerini değiştirme

Eklenen yeni şarkı sözü önizlemeleri, şarkı çalarken sözlerin artık albüm kapağının veya kısa Canvas klibinin hemen altında görünmesini sağlıyor. Normalde alt tarafa kaydırıp söz kısmına geçmeniz gerekiyordu. Buna gerek kalmayacak, direkt görselin hemen altından sözlere ulaşabileceksiniz.