Spotify, 2025'te Sanatçılara Kaç Para Ödediğini Açıkladı

Spotify, 2025 yılında müzik sektörüne toplamda kaç para ödediğini açıkladı. Geçen yıla kıyasla 1 milyar dolar artış olması dikkat çekti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler müzik platformu konumunda bulunan Spotify, sanatçılara da düzenli olarak ödemeler yapıyordu. Şimdi ise şirket, 2025 yılına ait verileri açıklayarak geçtiğimiz yıl ne kadar ödeme yaptığını paylaştı.

Spotify tarafında yapılan resmî açıklamaya göre şirket, 2025 yılı boyunca müzik sektörüne toplamda 11 milyar dolardan fazla telif ödemesi yaptı. Bunun etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki geçen yıl ödenen paraya göre 1 milyar dolar gibi bir artış var. Bunun toplam sektör gelirinin %30’una denk geldiği belirtilmiş.

Paranın tamamı maalesef sanatçılara gitmedi

Ancak bu 11 milyar dolardan fazla parayla ilgili belirtmek gereken bir şey var. Öyle ki bu para tamamen müzisyenlere ve sanatçılara gitmiyor. Ona ek olarak hak sahiplerine gidiyor. Sanatçılara ek olarak dağıtıcılar, kayıt şirketleri, yayıncılar gibi farklı farklı yerlere ödemeler yapıyor.

Bu miktarın ne kadarının sanatçılara gittiğini bilmiyoruz ancak muhtemelen çok yüksek seviyede olmadığını düşünebiliriz. Öyle ki Spotify, en popüler platform olmasına rağmen sanatçılara düşük paralar ödemesi nedeniyle eleştirilen bir firmaydı. Bu yüzden de telif ödemelerinin çoğunu şirketlerin aldığını tahmin edebiliriz. Yani favori sanatçınız muhtemelen 2025’te Spotify’dan öyle çok para kazanamadı.

Tam rakam belli olmasa da bazı sayılar var. Şirket yöneticilerinden Chris Macowski, 12500 civarı sanatçıya 100 bin dolar para ödendiğini belirtmiş. Bu da ödemelerin azlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yapay Zekâ Artık Müzik Uygulamalarını da Ele Geçiriyor: Spotify'a "Prompt ile Çalma Listesi Oluşturma" Özelliği Geliyor! Yapay Zekâ Artık Müzik Uygulamalarını da Ele Geçiriyor: Spotify'a "Prompt ile Çalma Listesi Oluşturma" Özelliği Geliyor!
