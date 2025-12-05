Tümü Webekno
Spotify'ın Yeni Hedefi Belli Oldu: YouTube ve TikTok'a Rakip Olacak!

Spotify, Premium kullanıcılara özel yakında şarkıların ses ve video sürümleri arasında tek dokunuşla geçiş yapılabilecek yeni bir özellik sunacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Spotify, bu ay içinde uygulamasına müzik videolarını entegre ederek kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Spotify Premium kullanıcıları, yakında popüler şarkıların ses ve video sürümleri arasında tek dokunuşla geçiş yapabilecekler.

Keza Spotify’ın planı yalnızca bununla sınırlı değil. Şirket, yakın zamanda yayımladığı bir iş ilanında “YouTube ve TikTok gibi devlerle yarışacak bir video deneyimi” inşa ettiklerini açıkça duyurdu. Böylelikle şirket, “ses öncelikli” bir platform olmaktan çıkıp dünya standartlarında bir video hizmeti sunmayı hedefliyor.

Şirket, YouTube ve TikTok'la daha agresif rekabet etmek istiyor

2

Şirket ayrıca geçtiğimiz sonbahar aylarında büyük plak şirketleri ve Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği ile görsel-işitsel hakları da kapsayan yeni lisans anlaşmaları yapmıştı. Spotify’ın iş geliştirme şefi Alex Norström, bu anlaşmaların “yenilikçi ürünlerin önünü açan kritik bir adım” olduğunu vurgulamıştı. Görünüşe göre şirketin hedefi bu anlaşmalar ve bu yeni özellik ile birlikte YouTube ve TikTok'a karşı daha agresif rekabet etmek olacak.

Şirket yalnızca müzik videolarında değil, podcast dünyasında da video yatırımlarını büyütmenin peşinde. Spotify’da artık yarım milyona yakın video podcast ve program bulunuyor. 390 milyondan fazla kullanıcı platformda video içerikler izledi ve video izleme süresi de yıldan yıla iki kat artmış durumda.

Spotify 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı Spotify 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı
Spotify ve Dijital Müzik Çağında Japonlar Neden Hâlâ Çılgınlar Gibi CD Satın Alıyor? Spotify ve Dijital Müzik Çağında Japonlar Neden Hâlâ Çılgınlar Gibi CD Satın Alıyor?

Peki siz Spotify'ın bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Spotify

