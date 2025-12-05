Spotify'ın Yeni Hedefi Belli Oldu: YouTube ve TikTok'a Rakip Olacak!

Spotify, Premium kullanıcılara özel yakında şarkıların ses ve video sürümleri arasında tek dokunuşla geçiş yapılabilecek yeni bir özellik sunacak.

Spotify, bu ay içinde uygulamasına müzik videolarını entegre ederek kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Spotify Premium kullanıcıları, yakında popüler şarkıların ses ve video sürümleri arasında tek dokunuşla geçiş yapabilecekler.

Keza Spotify’ın planı yalnızca bununla sınırlı değil. Şirket, yakın zamanda yayımladığı bir iş ilanında “YouTube ve TikTok gibi devlerle yarışacak bir video deneyimi” inşa ettiklerini açıkça duyurdu. Böylelikle şirket, “ses öncelikli” bir platform olmaktan çıkıp dünya standartlarında bir video hizmeti sunmayı hedefliyor.

Şirket, YouTube ve TikTok'la daha agresif rekabet etmek istiyor

Şirket ayrıca geçtiğimiz sonbahar aylarında büyük plak şirketleri ve Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği ile görsel-işitsel hakları da kapsayan yeni lisans anlaşmaları yapmıştı. Spotify’ın iş geliştirme şefi Alex Norström, bu anlaşmaların “yenilikçi ürünlerin önünü açan kritik bir adım” olduğunu vurgulamıştı. Görünüşe göre şirketin hedefi bu anlaşmalar ve bu yeni özellik ile birlikte YouTube ve TikTok'a karşı daha agresif rekabet etmek olacak.

Şirket yalnızca müzik videolarında değil, podcast dünyasında da video yatırımlarını büyütmenin peşinde. Spotify’da artık yarım milyona yakın video podcast ve program bulunuyor. 390 milyondan fazla kullanıcı platformda video içerikler izledi ve video izleme süresi de yıldan yıla iki kat artmış durumda.

Peki siz Spotify'ın bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.