Square Enix, 3 Stüdyosunu Yok Pahasına Sattı!

Oyun dünyasının devi Square Enix, 3 stüdyosunu satmak üzere Embracer Group ile anlaşmaya vardı. Anlaşma bedelinin anormal seviyede düşük olması herkesi şok ederken Square Enix, neden böyle bir harekete giriştiğinin gerekçesini de paylaştı.

Oyun dünyasında günden güne büyük alım satımlar görmeye devam ederken bugün, bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Oyun dünyasının dev ismi olan Japonya merkezli Square Enix, bugüne kadar pek çok sevilen seriyi ve oyunu hayatımıza katan üç oyun stüdyosunu İsveç merkezli yayıncı Embracer Group’a sattığını açıkladı.

Paylaşılan basın duyurusuna göre Embracer Group (daha önceki ismi THQ Nordic), Square Enix bünyesindeki Crystal Dynamics, Eidos-Montréal ve Square Enix Montréal stüdyolarını satın aldı. Söz konusu satın alımın karşılığınınsa yalnızca 300 milyon dolar olduğu açıklandı. Satın alımla birlikte bazı dev yapımların tüm hakları da Embracer Group’un eline geçti.

Stüdyoların tüm oyunlarının hakları Embracer Group'a geçti:

Embracer Group, Crystal Dynamics’i bünyesine katarak yeni Tomb Raider üçlemesinin tüm haklarını eline aldı. Bununla birlikte şirket, Eidos Montréal ile oyun dünyasının klasiği Deus Ex serisini ve Square Enix Montréal ile Hitman Go, Hitman: Sniper, Deus Ex Go ve Lara Croft Go gibi mobil ve PC oyunlarının haklarını da elde etti.

Square Enix, blok zincire yöneliyor:

Square Enix ise paylaştığı açıklamasında neden bu üç stüdyoyu gözden çıkarma kararı aldığını da açıklığa kavuşturdu. Şirket, elde edeceği 300 milyon dolarlık gelirin “yeni işlerin başlatılmasını sağlayacağını ve blok zincir, yapay zeka ve bulut gibi alanlarda yatırımlarla ilerleyeceklerini” açıkladı.

Embracer Group, yeni oyunlar geliştirecek

Üç stüdyonun yeni sahibi olan Embracer Group da oyuncuları sevindirecek bazı haberler paylaştı. Şirket, yeni bir Tomb Raider oyunu müjdesi verdi. Satın alım, aynı zamanda Deus Ex hayranlarının da yeni bir Deus Ex oyunu beklemesine yol açtı. Öte yandan Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayımlanan The Avengers ve Guardians of the Galaxy oyunlarının akıbeti henüz açıklanmadı.