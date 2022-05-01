Steam Deck Oyunlarının Yanlışlıkla Engellendiği Ortaya Çıktı

Valve'ın taşınabilir oyun konsolu Steam Deck, kullanıcıların oyun yükleyememesiyle gündeme geldi. Kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan şikayet alan Valve'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Windows 11’in Steam Deck’e geldiğinden bahsetmiştik. Microsoft’un yeni işletim sistemi, kurulumuyla oldukça sabır gerektirse de Steam Deck kullanıcılarına sunduğu pek çok özellikle kullanıcıların kafasını karıştırmayı başardı.

Uzun bir süredir Valve’ın taşınabilir el oyun konsoluna beklenen güncellemenin gelmesinin hemen ardından, konsol yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Twitter’da çok sayıda kullanıcı, yüklemek istedikleri oyunların engellendiğine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Şikayetlerin artmasının ardından Valve’dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Gelin, bu engelin sebebine ve Valve’ın açıklamasın bir bakalım.

Geliştiricilerin oyunları yanlışlıkla Steam Deck için engellediği bir hata bulundu

Steam Deck kullanıcıları, ilk olarak bu sorunu Demon Gaze Extra oyununda fark etti. Twitter’da yapılan paylaşımlar hızla çığ gibi büyüdü ve çok sayıda kullanıcı aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Oyunun yüklenememesinin sebebinin Steam Deck için engellenmiş olduğundan kaynaklandığı düşünüldü. Böyle bir şeyin mümkün olması ve oyunların geliştiriciler tarafından ‘engellendi’ olarak işaretlenmesi büyük bir endişeyi de beraberinde getirdi.

Olayın yayılmasından kısa bir süre sonra da Valve’dan beklenen açıklama geldi. Şirket, bu soruna sebep olanın küçük bir teknik sorun olduğunu söyledi. PC Gamer’a gönderilen e-postada: “Geliştiricilerin belirli içerikleri yalnızca Deck müşterileri için etikelemesine izin veren bir özellik ekledik. Bu, geliştiricilerin Deck’te otomatik olarak farklı bir grafik yapılandırması sunulmasına olanak tanıyor. Bu özelliğin gönderilme şekliyle ilgili sorun vardı ve bu nedenle ne yazık ki bazı içerikler bir şekilde engellendi olarak etkilendi” sözlerine yer verildi.

Valve’ın adeta kaş yaparken göz çıkartan bu yeni özelliğiyle ilgili gerekli güncellemenin yapıldığı duyuruldu. Yani artık geliştiricilerin oyunlarını yanlışlıkla ‘engellendi’ olarak işaretlemesi mümkün değil. Oyun geliştirmeleri ve konsola uyum sürecinde büyük bir ilerleme kaydeden konsolda böyle bir sorunla karşılaşılması her ne kadar endişe verici olsa da sorunun kısa bir süre içinde çözülmesiyle tüm kullanıcılar derin bir ‘oh’ çekti. Sonuç olarak sorun çok daha büyük olabilir ve bazı oyunlara erişim gerçekten engellenmiş olabilirdi.