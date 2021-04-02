Square Enix'in RPG Nişancı Oyunu OUTRIDERS, Piyasaya Sürüldü

Square Enix'in OUTRIDERS isimli nişancı oyunu, tüm platformlar için oyuncuların beğenisine sunuldu. Bilim kurgu ile RPG türünü birleştiren ve tek amacın öldürmek olduğu oyun, grafik efektleriyle dikkat çekecek türden bir yapım. Ayrıca dileyen tüm oyunseverler, ücretsiz olarak sunulan demo sürümü deneyebiliyorlar.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Square Enix, bilim kurgu ögeleriyle doldurduğu RPG nişancı oyunu OUTRIDERS'ı piyasaya sürdü. Etkileyici efektlere sahip oyun, özellikle de arkadaşlarıyla oyun oynamayı seven oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak türden bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

OUTRIDERS, kurgusal bir dünyada geçiyor. Tek amacın "öldürmek" olduğu oyunda yapmanız gereken şey, en iyi silahları bulup kendi stratejinizi belirledikten sonra tüm düşman unsurlarını yok etmek. OUTRIDERS, tek başınıza ya da en fazla 3 kişilik grubunuzu kurarak oynayabileceğiniz gerilim dolu bir deneyim sunuyor.

OUTRIDERS'ın demo sürümü ücretsiz olarak oynanabiliyor

Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan geliştirici People Can Fly'ın yöneticilerinden Bartek Kmita, OUTRIDERS'a 5 yıllarını verdiklerini ancak bu süreye ve emeğe değdiğini ifade ediyor. Hem kendilerinin hem de oyuncuların bu oyunu her zaman oynamak isteyeceklerini söyleyen Kmita, oyuncuların tepkisini görmek için heyecanlandıklarını belirtiyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Xbox One gibi oyun konsollarının yanı sıra PC'de de oynanabilen OUTRIDERS'a, Steam, Epic Games, GeForce NOW ya da Google Stadia üzerinden erişilebiliyor. Oyunu 1080p 60 fps'de oynayabilmek içinse 16 GB RAM, Intel Core i7-7700K işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartı ve 70 GB boş depolama alanı gibi donanımsal özelliklere ihtiyaç duyuluyor.

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Square Enix, OUTRIDERS'ı daha fazla oyuncuya ulaştırabilmek için ücretsiz bir demo sürüm yayınladı. Tüm platformlar için yayınlanan demo sürümü oynadıktan sonra oyunu satın almak isterseniz, PC için 289 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemenin içerisine, 35 TL karşılığında satın alabileceğiniz "Hell's Rangers" isimli içerik paketinin de dahil olduğunu belirtmek gerekiyor.