Amnesia: Rebirth için PC'de Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı

Dünyanın en iyi korku oyunları arasına giren Amnesia serisinin devamı olan Amnesia: Rebirth’ün Adventure mod güncellemesi yayınlandı. PC platformu için yayınlanan bu güncellemeyle oyun biraz daha az korkutucu olacak.

Amnesia: The Dark Descent’in devamı olan Rebirth’ün, korkucu ve bohem havasından çıkmasını sağlayan ve sadece macera olarak oynanmasını sağlayan Adventure Mod’la oyun oldukça garip bir hal almış olabilir. PC platformu için yayınlanan modla oyunda sadece “macera” yaşıyorsunuz. Macera öğeleri bakımından oldukça zengin olan Rebirth, yeni moduyla oyunculara iyi bir deneyim sunacak mı? Büyük bir bilinmezlik.

Geçtiğimiz yıl oyun eleştirmenleri tarafından sürekli “korku bakımından” kötü bir deneyim sunduğu, çok fazla macera öğesi olduğu konusunda eleştiri alan Frictional Games’in aslında oyunu daha korkunç bir hale getirmesi bekleniyordu. SOMA’ya eklenen güvenli mod benzeri bir mod olan macera moduyla oyun içi birçok zorluk ortadan kalkıyor. Indiana Jones tarzı bir deneyim yaşanamayacağı kesin olan Amnesia:Rebirth’ün oyunda yer alan kaygı verici öğeleri kaldırdığı belirtiliyor.

Işıl ışıl her yer, her yer sanki Rebirth

Oyunda artık her yer aydınlık. Elinizde kibritle dolaştığınız günlere elveda diyebilirsiniz keza artık Amnesia dünyasına teknoloji gelmiş durumda. Kibriti kaldırıp yerine ampul takmışlar oyun tertemiz olmuş. Korku öğesi olmayan korku oyunu mu olur? Bizce de olmaz ama oyunun konusu bir nebze aslında bunu kaldırabilir şekilde tasarlanmıştı.

Amnesia: Rebirth’te Cezayir’de bulunan Sahra çölüne düşen uçaktan kurtulan Tasi Trianon’u oynuyorduk. Çölün ortasında bir gizemi aydınlatmaya çalışırken başımıza gelenler içinde “kaç ve kurtul ya da kibritler her şeydir” mottoları artık boşa çıkmış durumda. Oyun daha çok bulmaca çözme, eşyaları hareket ettirme ve hikayeyi yaşama moduna gelmiş durumda. Playstation’da da yakında gelecek bu güncellemeyle maceraya konsolda da devam edebileceksiniz.

Sizce Amnesia korku olmadan tat verir mi? Rebirth’e gelen macera modu için ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.