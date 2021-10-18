Squid Game'in ucu açık sezon finali akıllara pek çok soru işareti getirdi. Olası bir ikinci sezon hakkında çeşitli platformlarda oldukça ilgi çeken teoriler paylaşılmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları oldukça mantıklı görünüyor.

Netflix'in Güney Kore yapımının olası devam sezonunun nasıl devam edeceği hakkında sizin de teorileriniz mutlaka vardır. Özellikle de oyunların ardında yer alan sürpriz ismi gördükten sonra kafamızdaki soru işareti sayısı daha da arttı.

Başta Reddit olmak üzere pek çok internet sitesinde ilginç teoriler havada uçuşmaya devam ediyor. İşte olası devam sezonuna dair bazı hayran teorileri:

Not: Diziyi izlemeyenler için spoiler içeren bilgiler olduğunu hatırlatalım!

Teori 1: Başkarakterimiz Gi-hun, oyunları kökten bitirmeye çalışarak her şeye son noktayı koyacak.

Gi-hun, oyunlardan sonra hayattan umduğunu bulamadı. Oyunlara katılma sebebi olan annesi öldü ve bu yüzden büyük ödülün hayrını göremedi. Artık Gi-hun'un çok daha büyük bir amacı var, insanlara "yarış atı gibi" davranılmasını engellemek.

001 numarası nasıl ki oyunları başlatan kişiyi temsil ediyorsa, 456 numarası ise oyunların sonunu getirecek kişiyi temsil ediyor olabilir (ödül miktarını temsil etmesinin dışında). Yani bu numara aslında dizinin asıl finali hakkında ipucu veriyor gibi görünüyor.

Teori 2: Squid Game'in, Açlık Oyunları serisini bir miktar andırdığını fark etmiş olmalısınız. Serideki tarzda oyunlar diziye de gelebilir.

Açlık Oyunları'ndaki etkileyici ittifaklar, tuhaf köstümlü sadist izleyiciler gibi pek çok unsur Squid Game'de de vardı. Serinın ikinci kitabı "Ateşi Yakalamak"ta şampiyonların yarıştığı oyunlar bulunuyordu, dizinin ikinci sezonunda da benzer bir durumun yaşanabileceği söyleniyor. Belki de bu sayede, oyunların ardında daha büyük bir sır olduğu ortaya çıkabilir.

Teori 3: Jun-ho, abisi In-ho'nun kimliğini ortaya çıkardıktan sonra vurulup okyanusa düşmüştü. Öldüğü düşüncesi oluştu fakat işin aslı böyle olmayabilir.

Çünkü abi In-ho da birkaç sahne önce aynı yerden yaralanıp kurtulmuştu. İki kardeşin benzer yaralar alması, senaristlerin izleyiciye verdiği bir işaret olabilir. Jun-ho gerçekten de hayatta kalıp adaya geri dönebildiyse ikinci sezondaki etkileri çok büyük olacaktır.

Teori 4: Gi-hun taraf değiştirerek In-ho gibi bir kişiliğe dönüşebilir.

In-ho'nun geçirdiği dönüşüm hakkında bir bilgi verilmedi. Onun başına gelenler Gi-hun'un başına da gelebilir. Sonuçta oldukça nazik ve güleryüzlü bir karakterken sezon finalinde bambaşka bir insana dönüştü. Dizinin yaratıcısı Dong-hyuk da karakterin yeni tarzının "o eski Gi-hun'un sonsuza kadar yok olduğunu ve yeni Gi-hun'un öfkesini sembolize ettiğini" açıklamıştı. Belki de bu öfke onu farklı bir tarafa yönlendirecektir.

Teori 5: İkinci sezon hakkındaki ipuçları renklerde saklı olabilir. Bir hayranın belirttiğine göre, Kore kültüründe renklerin anlamı var.

Camgöbeği, insanları; macenta pembesi, sistemleri; sarı ise parayı temsil ediyor. Front Man siyah bir maske takıyor çünkü kendisi üç rengin karışımı. Kırmızı kan ise sistem ile para arasındaki ilişkiyi sunuyor. Bu teoriye göre, Gi-hun'un yeni saçı onun sistemin bir parçası olduğu anlamına geliyor olabilir ve teori 4'ün gerçekleşme ihtimali de artar.

İkinci sezon hakkındaki bazı teoriler bu şekilde fakat dizinin devamının gelip gelmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki sizin ikinci sezon teorileriniz neler?

Kaynak: Kayıp Rıhtım, Bustle, Reddit