Bir Stajyer, RTX 5060 İçin İşinden İstifa Etti (Yaşanan Olaya Çok Şaşıracaksınız)

NVIDIA Roadshow etkinliğine gönderilen bir şirketin stajyeri, etkinlikte RTX 5060 kazanması sonrası ekran kartını geri vermemek için işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Şanghay merkezli bir şirketin Suzhou’daki NVIDIA Roadshow etkinliğine gönderdiği stajyer, etkinlik sonunda düzenlenen çekilişte yaklaşık 3000 RMB (yaklaşık 422 dolar) değerindeki RTX 5060 ekran kartını kazanmasıyla şanslı olduğuna sevindi ama bu sevinci beklediğinden kısa sürdü.

Etkinlikte kazandığı RTX 5060'ın bilgisi hızla yayılması sonrası bazı çalışanlar, şirket masraflarıyla gidilen bir etkinlikte kazanılan ödülün şirkete ait olması gerektiğini öne sürdü. Finans bölümünden geldiği iddia edilen bu talep, stajyeri şaşkınlığa uğratırken gerçekte böyle bir yükümlülüğü olmadığı da ortaya çıktı.

Etkinlikte kazandığı RTX 5060, çalıştığı şirket tarafından istendi

2

Şirket yönetimi ise ısrarcıydı. Ekran kartı, iş seyahati kapsamında kazanıldığı için firmaya teslim edilmeliydi. Stajyer bu talebe karşı çıktı ve ödülün tamamen şans eseri kazanıldığını, şirket göreviyle bir ilgisi olmadığını savundu. Tartışma büyüdükçe üst yönetim devreye girdi. İnsan kaynaklarının stajyere “başka bir iş araması gerektiğini” söylemesi üzerine stajyer o gece RTX 5060'ıyla birlikte istifa etti.

Hukukçular, böyle bir çekilişten kazanılan ödülün tamamen bireye ait olduğunu, iş seyahati kapsamında bulunmanın bu durumu değiştirmediğini belirtti. Şirket iç yönergelerinde aksi bir madde olmadığı sürece çalışanların hukuki olarak daha güçlü konumda olduğu söylendi.

E pek tabii olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, şirketin bu kadar ısrarcı davranmasının absürt olduğunu söylerken, bazıları ise “Peki tam tersi senaryoda stajyere bir ceza çıksaydı onu şirket mi ödeyecekti?” diye sordu. İşin özeti şirket, pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuş durumda...

