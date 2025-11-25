Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[24 Kasım-1 Aralık] Bu Hafta Steam'de %90'a Varan İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[24 Kasım-1 Aralık] Bu Hafta Steam'de %90'a Varan İndirime Giren Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

ULTRAKILL

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
ULTRAKILL 9.99$ 7.49$ (-%25)
The Wolf Among Us 7.99$ 2.79$ (-%65)
Le Mans Ultimate 30.00$ 21.00$ (-%30)
Kenshi 14.99$ 5.99$ (-%60)
RimWorld 17.99$ 14.39$ (-%20)
City Car Driving 12.49$ 1.24$ (-%90)
SCUM 29.99$ 14.99$ (-%50)
Project Wingman 12.49$ 6.24$ (-%50)
Batman - The Telltale Series 7.99$ 2.79$ (-%65)
Bye Sweet Carole 12.49$ 9.99$ (-%20)
OFF 6.99$ 5.59$ (-%20)
Batman: The Enemy Within - The Telltale Series 7.99$ 2.79$ (-%65)
İyi Pizza, Güzel Pizza 5.79$ 2.89$ (-%50)
Coral Island 14.99$ 10.04$ (-%33)
Forager 9.99$ 3.49$ (-%65)
Midnight Fight Express 9.99$ 4.99$ (-%50)
The Many Pieces of Mr. Coo 14.99$ 2.99$ (-%80)
UnderMine 10.49$ 6.29$ (-%40)
Praey for the Gods 14.99$ 3.74$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı
Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte Golden Joystick Awards 2025 Kazananları! Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte Golden Joystick Awards 2025 Kazananları!
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim