[24 Kasım-1 Aralık] Bu Hafta Steam'de %90'a Varan İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80) ULTRAKILL 9.99$ 7.49$ (-%25) The Wolf Among Us 7.99$ 2.79$ (-%65) Le Mans Ultimate 30.00$ 21.00$ (-%30) Kenshi 14.99$ 5.99$ (-%60) RimWorld 17.99$ 14.39$ (-%20) City Car Driving 12.49$ 1.24$ (-%90) SCUM 29.99$ 14.99$ (-%50) Project Wingman 12.49$ 6.24$ (-%50) Batman - The Telltale Series 7.99$ 2.79$ (-%65) Bye Sweet Carole 12.49$ 9.99$ (-%20) OFF 6.99$ 5.59$ (-%20) Batman: The Enemy Within - The Telltale Series 7.99$ 2.79$ (-%65) İyi Pizza, Güzel Pizza 5.79$ 2.89$ (-%50) Coral Island 14.99$ 10.04$ (-%33) Forager 9.99$ 3.49$ (-%65) Midnight Fight Express 9.99$ 4.99$ (-%50) The Many Pieces of Mr. Coo 14.99$ 2.99$ (-%80) UnderMine 10.49$ 6.29$ (-%40) Praey for the Gods 14.99$ 3.74$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.