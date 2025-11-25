[24 Kasım-1 Aralık] Bu Hafta Steam'de %90'a Varan İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|ULTRAKILL
|9.99$
|7.49$ (-%25)
|The Wolf Among Us
|7.99$
|2.79$ (-%65)
|Le Mans Ultimate
|30.00$
|21.00$ (-%30)
|Kenshi
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|RimWorld
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|City Car Driving
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|SCUM
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Project Wingman
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|Batman - The Telltale Series
|7.99$
|2.79$ (-%65)
|Bye Sweet Carole
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|OFF
|6.99$
|5.59$ (-%20)
|Batman: The Enemy Within - The Telltale Series
|7.99$
|2.79$ (-%65)
|İyi Pizza, Güzel Pizza
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Coral Island
|14.99$
|10.04$ (-%33)
|Forager
|9.99$
|3.49$ (-%65)
|Midnight Fight Express
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|The Many Pieces of Mr. Coo
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|UnderMine
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|Praey for the Gods
|14.99$
|3.74$ (-%75)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.