Kriptoyu uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görenlerin başvurduğu stake işlemleri artık ICRYPEX'te. Henüz stake işlemi yapmamış olanlar için hem ICRYPEX'in stake işlemi sisteminin detaylarından hem de nasıl yapılacağından bahsettik.

Kripto dünyasında yatırımın farklı yolları ve kendi hedeflerine göre adım atan farklı türlerde yatırımcılar var. Kimi kripto yatırımcıları al-sat üzerine kurulu bir strateji izlerken kimileri ise daha uzun vadeli planlar yapıp güvendiği kriptoları cüzdanında tuttuğu bir sisteme yöneliyor.

Kriptoyu uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görenlerin tercih ettiği işlemlerin başında ise stake işlemi geliyor. En basit tanımla 'faize para yatırmaya' benzetebileceğimiz bu sistemde kullanıcılar cüzdanlarındaki belirli kriptoları belirli süre boyunca kitleyip işlem yapmayacaklarını garanti ediyorlar ve karşılığında değişken oranlarda kripto kazanarak hesaplarındaki kriptoların 'durduğu yerde artmasını' sağlıyorlar. Yani bu yöntem bir tür pasif gelir yöntemi diyebiliriz.

Stake işlemleri artık ICRYPEX'te aktif;

Yerli kripto borsası ICRYPEX'te 'Kazan' sekmesi altında aktif hale gelen stake işlemi, şu an için 7 farklı kripto para birimi için geçerli ancak yakın zamanda çok daha fazla kripto biriminin sisteme ekleneceği belirtiliyor.

Kripto para birimlerinin stake işlemi için vade süreleri 30, 60, 90 ve 120 gün, bu vade süreleri farklı birimler için değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca vade süresine bağlı olarak değişen kazanç oranları, kripto paralar arasında da farklılık gösteriyor.

Stake işleminden vazgeçmeniz durumunda tek bir tıkla işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ancak bu durumda yalnızca anapara cüzdanınıza aktarılıyor ve herhangi bir kazanç elde edilemiyor.

ICRYPEX'te stake işlemi nasıl yapılıyor?

Öncelikle bir ICRYPEX hesabınızın olması gerekiyor. Eğer henüz bir ICRYPEX hesabına sahip değilseniz buraya tıklayıp adımları takip ederek bir hesap sahibi olabilirsiniz.

Sonrasında ise aşağıdaki adımları takip ederek cüzdanınızdaki kriptolar arasında listede yer alanlarla stake işlemi yapabilirsiniz;

Buraya tıklayarak ICRYPEX'te yer alan 'Kazan' sekmesine gidin.

'Kazan Ürünleri' başlığı altında yer alan kriptolardan size uygun olan ve stake işlemi yapmak istediğiniz kripto parayı seçin.

Seçtiğiniz kripto para için bulunan vade seçeneklerine ve yıllık yüzdelik oranı (YYO) kısmına göz atarak size en uygun vadeyi seçin.

Katıl butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda stake detaylarına göz atın ve 'Onayla' butonuna tıkladıktan sonra işleminiz tamamlanacak.

Adımlardan da anlayacağınız üzere stake işlemi oldukça basit. Bu noktadan sonra seçtiğiniz vade süresine ve YYO'ya göre, seçtiğiniz kripto birimi üzerinden kazanç elde edeceksiniz.

Yastık altında birikim yapmaya alternatif de stake işlemi ile ICRYPEX'te:

''Nasıl olacak?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslında cevap oldukça basit. ICRYPEX'te stake işlemi yapabileceğiniz kripto birimlerinden ikisi, Tether (USDT) ve Tether Gold (XAUT). Bu iki kripto para biriminin özellikleri ise Tether'in dolara, Tether Gold'un ise altına endekslenen stabil kripto paralar oluşları.

Yani bu ik kripto para biriminde değer kaybı endişesi ya da yapacağınız yatırımı nerede tutacağınız gibi sorunlar olmadığı için değerlendirmeye değer güvenli birer yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyorlar. Stake işlemi ise bu yatırım sürecini çok daha kazançlı hale getirmeyi vadediyor.

Stake işlemi ile yatırım, dijitalin sağladığı fırsatlar ve Dijital Dolar (USDT), Dijital Altın (XAUT) gibi birimler sayesinde risklerin minimize edilmesiyle, geleneksel yatırım araçlarını dijitalleştirerek daha avantajlı yatırım araçları olarak karşımıza çıkarıyor. Her an erişebileceğiniz ve durduğu yerden kazandıran yapısı, stake işlemini yatırım olarak planlayanlar için en avantajlı seçeneklerden biri haline getiriyor.

Kripto borsasının riskleri olan bir yatırım aracı olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu riskleri en aza indirmenin yolu ise güvenilir borsalarda işlem yapmak; iyi araştırdığınız güvenilir kripto paralara yatırım yapmak ve piyasanın takipçisi olmak.

Avrupa Birliği'ndeki 2 farklı ülkede VASP lisansı olan yerli kripto para borsası ICRYPEX'te güvenilir ve sorunsuz işlem için 7/24 canlı destek alabilir; kripto dünyasındaki gelişmelerden haberdar olabilir, hızlı işlem yapabilir ve yatırım uzman desteği gibi hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.