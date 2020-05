S.T.A.L.K.E.R. 2 CryEngine ile Yeniden Yorumlandı

Kıyamet sonrası bir senaryoyu konu alacak S.T.A.L.K.E.R. 2'nin geçtiğimiz mart ayında yayınlanan ilk ekran görüntüsü, CryEngine ile yeniden yorumlandı. Yayınlanan video, aynı oyunda iki farklı oyun motorunun sunduğu görsel farklılıkları gözler önüne seriyor.

Ukrayna merkezli oyun geliştiricisi GSC Game World, yapımı adeta yılan hikâyesine dönen S.T.A.L.K.E.R. 2’nin ilk ekran görüntüsünü geçtiğimiz mart ayında yayınlamıştı. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yeni oyunun ilk oyuna kıyasla çok daha gelişmiş grafikler sunacağı bilinse de yayınlanan bu ekran görüntüsünden pek fazla bir şey anlamamıştık.

Şimdiyse ‘Pavel Sivash’ isimli bir YouTube kanalı, GSC Games World tarafından yayınlanan bu ekran görüntüsünü Crytek tarafından geliştirilen CryEngine oyun motoruyla yeniden yorumladı. Dilerseniz gelin önce bu videoya kısa göz atalım, daha sonrasındaysa üzerine konuşalım.

CryEngine vs. Unreal Engine 4:

Crytek şirketi tarafından geliştirilen CryEngine oyun motoru, Far Cry serisi gibi birçok birinci şahıs nişancı oyunlarının geliştirilmesinde kullanılmasıyla biliniyor. Öte yandan oyunun orijinalindeyse Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılıyor.

Bu noktada esas dikkat edilmesi gereken nokta, aynı oyunda iki farklı oyun motorunun sunduğu görsel farklılıklar oluyor. Buna ek olarak yukarıdaki videonun yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirildiğini, ancak resmi ekran görüntüsünün arkasında büyük bir stüdyo olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sonuç olarak yayınlanan bu videonun, konunun meraklıları için gerçekten harika bir kıyaslama olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan şu anda yolda olan Crysis Remastered, Crytek’in oyun motorunun neler yapabileceğini tekrardan oyun dünyasına gösterecek. Bu süreçte birçok sektör devi firmanın CryEngine’e yatırım yapıp yapmayacağını da hep birlikte göreceğiz.

S.T.A.L.K.E.R. 2 nasıl bir oyun?

GSC Game World tarafından yayınlanan orijinal ekran görüntüsü.

İlk defa 2007 yılında piyasaya sürülen bilgisayar oyunu S.T.A.L.K.E.R., döneminin en beğenilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı. İlk oyunun ardından 2008 ve 2009’da da birer oyun yayınlayan geliştirici firma, o tarihten sonraysa adeta sessizliğe gömülmüştü.

İkinci oyuna dair şimdilik bilinenler çok sınırlı olsa da ilk oyundan ögeler içereceği tahmin ediliyor. Bu noktada tipik bir kıyamet senaryosunu konu alan S.T.A.L.K.E.R.’da nükleer bir felaketin içinde The Zone’a (Bölge) akın eden binlerce insan içerisinden The Marked (İşaretli) adı verilen karakteri kontrol ediyoruz ve The Marked’ın maceralarına dalıyoruz.

Yapımcı firma GSC Game World, geçtiğimiz mart ayında S.T.A.L.K.E.R. 2’ye dair paylaştığı ilk ekran görüntüsünün ardından 2020’de oyuna dair çok daha fazlasını göreceğimizi de söylemişti. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz.