Standart Fiber Optikten Rekor Miktarda Veri İletildi

Avustralya ve Kanada’dan bilim insanları, soliton kristaller kullanarak oluşturdukları mikro tarak sistemi sayesinde 75km’lik standart fiber kablolardan rekor miktarda veriyi taşımayı başardıklarını açıkladılar.

Bilim insanları, soliton kristalleri olarak adlandırılan önemli bir yapıdan elde ettikleri tek bir birleşik çip kaynağını kullanarak 75km’lik standart fiber optikten yüksek miktarda veri iletimi sağlayabildiler.

Veri iletim ağları mümkün olduğunca fazla bilgi aktarmak için çeşitli frekanslarda veya renklerle üretiliyor. Hala kullanılan tipik iletim ağlarında kullanılan her renk için ayrı bir lazere ihtiyaç duyuluyor. Bu durum ağların uygun şekilde oluşturulmasını zorlaştırıyor ve ortaya büyük bir maliyet çıkmasına neden oluyor.

Bilim insanlarının yaptığı yeni çalışmada, iletim ağlarında kullanılan çoklu lazerlerin yerine mikro tarak ismi verilen bir yapıyı kullanıldı. Mikro tarak ismi verilen yapıyı, tıpkı saç için kullanılan taraklar gibi kullanan bilim insanları, farklı frekansları eşit derecede kullanmayı başarırken, lazer ışınlarının fazının ve genişliğinin kolay ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağladı.

Araştırmacılar, elde ettikleri tüm dalga boylarını, birçok paralel lazer yerine tek bir kompakt entegre çip ile oluşturarak performans, ölçeklenebilirlik ve güç tüketimi açısından büyük avantaj sağladıklarını açıkladı.

Çalışmaya katılan bilim insanlarından Profesör Roberto Morandotti, kullandıkları gibi bir tarak sisteminin üretilmesinin ve dengelenmesinin genellikle zor olduğunu, ideal koşullarda dahi güç tasarrufu sağlamadığını söyledi. Morandotti, yüksek miktarda veri iletilmesini sağlayan yeni mikro tarağın soliton kristalleri kullanılarak geliştirilmesinin bütün bu zorlukların üstesinden gelinmesini sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilen çalışma optik mikro tarakların iletişim ağlarındaki yeteneğini gözler önüne sermiş oldu. Profesör Morandotti, geliştirilen sistemin 5 yıl içerisinde ticari olarak kullanılabileceğini açıkladı. Soliton kristallerinden yapılan bu mikro tarak sisteminin ticari olarak kullanılması, çok daha yüksek hızlarda veri aktarımının geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlayabilir.