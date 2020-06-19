Star Wars: Squadrons'tan Oynanış Görüntüleri Sunan Fragman

Aksiyon dolu uzay savaşlarına sahne olacak yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons'tan oynanış görüntülerinin yer aldığı yeni bir fragman geldi. Fragman, oyunun hikayesine, gemi çeşitlerine ve çok oyunculu modlara yakın bakış sunuyor.

EA, hafta başında oyuncuları çok çok uzak bir galaksideki birinci şahıs gemi savaşlarına götüreceği yeni oyunu Star Wars: Squadrons'u resmen duyurmuştu. Şirket, dün gerçekleşen EA Play canlı yayını öncesinde yeni Star Wars oyununa daha derin bir bakış sunan yeni bir fragman yayınladı.

Klasik Star Wars: X-Wing ve Star Wars: TIE Fighter uzay savaşı simülasyonlarının halefi olan Star Wars: Squadrons'un yeni fragmanı, oyuncuları ikonik gemilerin kokpitine yerleştiren oynanış görüntülerine yer veriyor. Ayrıca oyunda yer alacak gemiler ve savaş mekanikleri hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

Star Wars: Squadrons, sekiz farklı gemi ile aksiyon dolu savaşlar sunacak

Yeni Star Wars oyunu, Star Wars: Return of the Jedi filminden sonraki olaylarla Galaktik İmparatorluğun son günlerini konu alıyor. Star Wars: Squadrons, oyuncuları 8 ikonik starfighter ve destek gemisi ile uçmaya davet ediyor. Savaşçı sınıfı gemilerde X-Wing ve TIE Fighter'ı yer alırken, daha hızlı Avcı sınıfı gemiler A-Wing ve TIE Interceptor var. Ayrıca Bombacı sınıfı gemiler Y-Wing ve TIE Bomber'ı, Destek gemileri ise her ikisi de Rogue One filminde yer alan TIE Reaper ve U-Wing'i içeriyor.

Star Wars: Squadrons, çok oyunculu olarak birkaç farklı modda 5'e 5 çevrimiçi savaş içeriyor. Ancak büyük savaş, Filo Savaşları adı verilen bir modda gerçekleşecek. Burada oyuncular, çeşitli saldırı ve savunma görevleri ile savaş alanının kontrolünü ele almaya çalışıyor. Savaş sırasında düşman kruvazörünün kalkan jeneratörü ve hedefleme sistemleri gibi önemli bileşenlerinin yıkılması gerekiyor.

Star Wars evreninden ikonik pilotlar da oyunda görünecek

Oyunun hikayesi, Star Wars serisinden Asilerin yıldızı Hera Syndulla ve usta pilot Wedge Antilles de dahil olmak üzere Star Wars evreninin derinliklerine iniyor. Özellikle bir sahnede Nadiri rıhtımı gösterilirken, Rogue One'da Mon Calimari Amirali Raddus tarafından yönetilen Profundity ile aynı model olan bir MC75 Yıldız Kruvazörü sergileniyor. Oyun, aksiyon dolu gemi savaşlarının yanı sıra 50'den fazla gemi modifikasyonu içeriyor.

Fragman ayrıca tüm oyunun çok oyunculu modlar da dahil olmak üzere baştan sona VR desteği ile oynanabileceğini vurguluyor. PSVR dışında başka hiçbir özel VR sisteminden bahsedilmedi, ayrıca joystick gibi herhangi bir alternatif kontrol cihazı da belirtilmedi. Star Wars: Squadrons, 2 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için Steam, Origin ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak.

Star Wars: Squadrons fragman