DC evrenin merakla beklenen spin-off dizilerinden biri olan Stargirl, yeni fragmanı ile karşımıza çıktı. Kahramanımız Courtney Whitmore’un yaşayacağı aksiyon dolu maceraları ekranlara taşıyacak olan dizi, 2020’nin ilkbahar aylarında yayınlanacak.

Son dönemde Aquaman, Wonder Woman ve Shazam gibi başarılı spin-off’lara imza atan DC, yalnızca sinematik evrenini değil, aynı zamanda dizi evrenini de zenginleştirmeye devam ediyor. Halihazırda Titans, Doom Patrol, Arrow ve Flash gibi dizilere sahip olan DC evreni, bunların arasına şimdide de Stargirl’ü eklemeye hazırlanıyor.

Dizinin yayın haklarına sahip olan The CW, Stargirl dizisinin ilk uzun fragmanını geçtiğimiz ay içinde paylaşmıştı. Kanal, kendi dijital platformlarından da ücretsiz olarak izlenebilecek olan diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. DC'nin genç süper kahramanı Courtney Whitmore, nam-ı diğer Stargirl’ü Brec Bassinger canlandırıyor. Anjelika Washington, Joel McHale, Henry Thomas ve Giancarlo Esposito, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Ünlü senarist ve yapımcı Geoff Johns’un imzasını taşıyan Stargirl, yeni evlenen annesi ile Kaliforniya'ya taşınan lise öğrencisi Courtney Whitmore’un yaşayacağı fantastik maceraları işleyecek. Geçmişte bir süper kahramanla çalışmış olan üvey babasına ait bazı eşyaları bulacak olan Courtney, bir anda olağanüstü güçlere sahip olacak ve eşi benzeri olmayan bir serüvene atılacak.

Geoff Johns ve Lee Moder tarafından yaratılan aynı adlı çizgi roman karakterine dayanan Stargirl dizisi, Warner Bros. Television iş birliğinde Berlanti Prods. ve Mad Ghost Prods. tarafından üretiliyor. Müzikleri, Captain Marvel'ın müziklerini de besteleyen başarılı müzisyen Pınar Toprak tarafından yapılan Stargirl, 2020’nin ilkbahar aylarında izleyicilerle buluşacak.

Stargirl fragman