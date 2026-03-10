Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!

Steam, 2025 yılına yönelik verileri içeren yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre oyuncular 100 exabyte'ı aşan veri indirmiş durumda.

Oyun dünyasının en büyük dijital platformlarından biri olan Steam, 2025 yılına ait verilerini açıkladı ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten dudak uçuklatacak cinsten. Valve’ın yayımladığı “Steam Year in Review 2025” raporuna göre oyuncular geçen yıl toplam 100 exabyte veri indirdi.

Bu devasa rakamı anlamak için küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse bir exabyte, yaklaşık 1 milyar gigabayta eşit. Başka bir deyişle, bu kadar veriyi depolamak için yüz binlerce üst düzey bilgisayar gerekiyor.

Her gün devasa veri trafiği

Steam kullanıcılarının indirme alışkanlıkları da oldukça dikkat çekici. Rapora göre platformda:

Günlük ortalama 274 petabyte oyun kurulumu ve güncellemesi yapılıyor.

Bu, saatte 11.4 petabyte veri anlamına geliyor.

Dakikada ise yaklaşık 190 bin gigabayt veri indiriliyor.

2024 yılında Steam üzerinden toplam 80 exabyte veri dağıtılmıştı. 2025’te bu rakamın 100 exabyte’a çıkması, platformun büyüme hızının ne kadar yüksek olduğunun göstergesi.

Kullanıcı sayısı da rekor kırdı

Steam’in kullanıcı sayısı da istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

Beş yıl önce ilk kez 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sınırını geçen platform, 2025’te 42 milyon eş zamanlı kullanıcı zirvesine ulaştı. Valve’a göre Steam her yıl ortalama 3.4 milyon yeni eş zamanlı kullanıcı kazanıyor.

Özetle Steam için işler oldukça iyi gidiyor. Platform hem kullanıcı sayısında hem de indirilen veri miktarında sürekli büyüyor.