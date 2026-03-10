Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!

Steam, 2025 yılına yönelik verileri içeren yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre oyuncular 100 exabyte'ı aşan veri indirmiş durumda.

Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en büyük dijital platformlarından biri olan Steam, 2025 yılına ait verilerini açıkladı ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten dudak uçuklatacak cinsten. Valve’ın yayımladığı “Steam Year in Review 2025” raporuna göre oyuncular geçen yıl toplam 100 exabyte veri indirdi.

Bu devasa rakamı anlamak için küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse bir exabyte, yaklaşık 1 milyar gigabayta eşit. Başka bir deyişle, bu kadar veriyi depolamak için yüz binlerce üst düzey bilgisayar gerekiyor.

Her gün devasa veri trafiği

2

Steam kullanıcılarının indirme alışkanlıkları da oldukça dikkat çekici. Rapora göre platformda:

  • Günlük ortalama 274 petabyte oyun kurulumu ve güncellemesi yapılıyor.
  • Bu, saatte 11.4 petabyte veri anlamına geliyor.
  • Dakikada ise yaklaşık 190 bin gigabayt veri indiriliyor.

2024 yılında Steam üzerinden toplam 80 exabyte veri dağıtılmıştı. 2025’te bu rakamın 100 exabyte’a çıkması, platformun büyüme hızının ne kadar yüksek olduğunun göstergesi.

Kullanıcı sayısı da rekor kırdı

2

Steam’in kullanıcı sayısı da istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

Beş yıl önce ilk kez 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sınırını geçen platform, 2025’te 42 milyon eş zamanlı kullanıcı zirvesine ulaştı. Valve’a göre Steam her yıl ortalama 3.4 milyon yeni eş zamanlı kullanıcı kazanıyor.

Özetle Steam için işler oldukça iyi gidiyor. Platform hem kullanıcı sayısında hem de indirilen veri miktarında sürekli büyüyor.

Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Crimson Desert'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Crimson Desert'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
[Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar [Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar
Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com