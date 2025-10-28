Steam'in Cadılar Bayramı İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Türkçe Oyunlar!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 3 Kasım'a kadar devam edecek olan Çığlık Festivali kampanyasını başlattı. Cadılar Bayramı şerefine başlatılan kampanya kapsamında özellikle de korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler, oyunseverleri bekliyor.
Biz de Webtekno ekibi olarak Türkçe dil desteğine sahip oyunlardan bir derleme oluşturduk. Çığlık Festivali indirimi kapsamında oldukça uygun fiyatlara satın alabileceğiniz bu oyunlar, sahip oldukları Türkçe dil destekleri ile yaşadığınız deneyimi çok daha iyi bir hâle getirecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan o oyunlara geçelim.
Steam Cadılar Bayramı kampanyasında indirimli alabileceğiniz Türkçe oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Sons Of The Forest
|14,99 dolar
|4,79 dolar (%68)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|MISERY
|5,79 dolar
|5,21 dolar (%10)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|5,69 dolar (%70)
|7 Days to Die
|20,99 dolar
|12,59 dolar (%40)
|Dying Light
|32,49 dolar
|6,49 dolar (%80)
|Hunt: Showdown 1896
|19,99 dolar
|8,99 dolar (%55)
|System Shock
|33,98 dolar
|9,98 dolar (%63)
|Beneath
|20,98 dolar
|8,90 dolar (%50)
|Visage
|34,99 dolar
|17,49 dolar (%50)
|Martha Is Dead
|14,99 dolar
|4,19 dolar (%72)
|Daymare: 1994 Sandcastle
|15,89 dolar
|7,94 dolar (%50)
|Ad Infinitum
|19,99 dolar
|2,99 dolar (%85)
|Maid of Sker
|12,49 dolar
|2,49 dolar (%80)
|Saint Kotar
|10,49 dolar
|1,04 dolar (%90)
Eğer siz de Steam'in Çığlık Festivali kampanyası kapsamında indirime giren tüm oyunları görmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.