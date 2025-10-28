Tümü Webekno
Steam'in Cadılar Bayramı İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Türkçe Oyunlar!

Steam'in Cadılar Bayramı için hazırladığı Çığlık Festivali kampanyası resmen başladı. Bu içeriğimizde kampanya kapsamına giren Türkçe dil destekli oyunlara bakıyoruz. Yüzde 90 indirim fırsatını kaçırmayın!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 3 Kasım'a kadar devam edecek olan Çığlık Festivali kampanyasını başlattı. Cadılar Bayramı şerefine başlatılan kampanya kapsamında özellikle de korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler, oyunseverleri bekliyor.

Biz de Webtekno ekibi olarak Türkçe dil desteğine sahip oyunlardan bir derleme oluşturduk. Çığlık Festivali indirimi kapsamında oldukça uygun fiyatlara satın alabileceğiniz bu oyunlar, sahip oldukları Türkçe dil destekleri ile yaşadığınız deneyimi çok daha iyi bir hâle getirecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan o oyunlara geçelim.

Steam Cadılar Bayramı kampanyasında indirimli alabileceğiniz Türkçe oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Sons Of The Forest 14,99 dolar 4,79 dolar (%68)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
MISERY 5,79 dolar 5,21 dolar (%10)
The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70)
7 Days to Die 20,99 dolar 12,59 dolar (%40)
Dying Light 32,49 dolar 6,49 dolar (%80)
Hunt: Showdown 1896 19,99 dolar 8,99 dolar (%55)
System Shock 33,98 dolar 9,98 dolar (%63)
Beneath 20,98 dolar 8,90 dolar (%50)
Visage 34,99 dolar 17,49 dolar (%50)
Martha Is Dead 14,99 dolar 4,19 dolar (%72)
Daymare: 1994 Sandcastle 15,89 dolar 7,94 dolar (%50)
Ad Infinitum 19,99 dolar 2,99 dolar (%85)
Maid of Sker 12,49 dolar 2,49 dolar (%80)
Saint Kotar 10,49 dolar 1,04 dolar (%90)
Eğer siz de Steam'in Çığlık Festivali kampanyası kapsamında indirime giren tüm oyunları görmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

