Steam'in Cadılar Bayramı Özel İndirimleri Başladı: İşte En İyi Korku Oyunları!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Cadılar Bayramı dönemi için geleneksel hâle getirdiği "Çığlık Festivali" kampanyasını başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında özellikle de korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler görüyoruz.
Bu içeriğimizde 3 Kasım tarihine kadar devam edecek Steam Çığlık Festivali kapsamında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Steam Cadılar Bayramı kampanyasında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Sons Of The Forest
|14,99 dolar
|4,79 dolar (%68)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39,99 dolar
|13,19 dolar (%67)
|The Forest
|10,49 dolar
|2,51 dolar (%76)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|5,69 dolar (%70)
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22,99 dolar
|2,29 dolar (%90)
|Little Nightmares
|12,99 dolar
|3,24 dolar (%75)
|Dead Island 2
|37,49 dolar
|11,24 dolar (%70)
|The Quarry
|59,99 dolar
|8,99 dolar (%85)
|Alien: Isolation
|34,99 dolar
|8,74 dolar (%75)
|The Evil Within 2
|23,99 dolar
|4,79 dolar (%80)
|Demonologist
|10,49 dolar
|5,24 dolar (%50)
|The Evil Within
|11,99 dolar
|2,99 dolar (%75)
|GTFO
|14,99 dolar
|5,39 dolar (%64)
|Still Wakes the Deep
|17,99 dolar
|6,11 dolar (%66)
Eğer siz de Steam'deki Çığlık Festivali'ni değerlendirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak resmî indirim sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kampanya kapsamında bize tavsiye edeceğiniz oyunları da yorumlar bölümünde paylaşın.