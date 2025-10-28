Steam'in Cadılar Bayramı Özel İndirimleri Başladı: İşte En İyi Korku Oyunları!

Steam, daha çok korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim yaptığı "Çığlık Festivali" kampanyasını başlattı. Cadılar Bayramı'na özel olarak başlatılan kampanyada kaçırılmaması gereken fırsatlar bulunuyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Cadılar Bayramı dönemi için geleneksel hâle getirdiği "Çığlık Festivali" kampanyasını başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında özellikle de korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler görüyoruz.

Bu içeriğimizde 3 Kasım tarihine kadar devam edecek Steam Çığlık Festivali kapsamında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Steam Cadılar Bayramı kampanyasında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Sons Of The Forest 14,99 dolar 4,79 dolar (%68) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67) The Forest 10,49 dolar 2,51 dolar (%76) The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22,99 dolar 2,29 dolar (%90) Little Nightmares 12,99 dolar 3,24 dolar (%75) Dead Island 2 37,49 dolar 11,24 dolar (%70) The Quarry 59,99 dolar 8,99 dolar (%85) Alien: Isolation 34,99 dolar 8,74 dolar (%75) The Evil Within 2 23,99 dolar 4,79 dolar (%80) Demonologist 10,49 dolar 5,24 dolar (%50) The Evil Within 11,99 dolar 2,99 dolar (%75) GTFO 14,99 dolar 5,39 dolar (%64) Still Wakes the Deep 17,99 dolar 6,11 dolar (%66)

Eğer siz de Steam'deki Çığlık Festivali'ni değerlendirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak resmî indirim sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kampanya kapsamında bize tavsiye edeceğiniz oyunları da yorumlar bölümünde paylaşın.