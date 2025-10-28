Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'in Cadılar Bayramı Özel İndirimleri Başladı: İşte En İyi Korku Oyunları!

Steam, daha çok korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim yaptığı "Çığlık Festivali" kampanyasını başlattı. Cadılar Bayramı'na özel olarak başlatılan kampanyada kaçırılmaması gereken fırsatlar bulunuyor.

Steam'in Cadılar Bayramı Özel İndirimleri Başladı: İşte En İyi Korku Oyunları!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Cadılar Bayramı dönemi için geleneksel hâle getirdiği "Çığlık Festivali" kampanyasını başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında özellikle de korku temalı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler görüyoruz.

Bu içeriğimizde 3 Kasım tarihine kadar devam edecek Steam Çığlık Festivali kapsamında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Steam Cadılar Bayramı kampanyasında satın alabileceğiniz korku temalı oyunlar

Başlıksız-1

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Sons Of The Forest 14,99 dolar 4,79 dolar (%68)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67)
The Forest 10,49 dolar 2,51 dolar (%76)
The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70)
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22,99 dolar 2,29 dolar (%90)
Little Nightmares 12,99 dolar 3,24 dolar (%75)
Dead Island 2 37,49 dolar 11,24 dolar (%70)
The Quarry 59,99 dolar 8,99 dolar (%85)
Alien: Isolation 34,99 dolar 8,74 dolar (%75)
The Evil Within 2 23,99 dolar 4,79 dolar (%80)
Demonologist 10,49 dolar 5,24 dolar (%50)
The Evil Within 11,99 dolar 2,99 dolar (%75)
GTFO 14,99 dolar 5,39 dolar (%64)
Still Wakes the Deep 17,99 dolar 6,11 dolar (%66)
[27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar [27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun) 335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

Eğer siz de Steam'deki Çığlık Festivali'ni değerlendirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak resmî indirim sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kampanya kapsamında bize tavsiye edeceğiniz oyunları da yorumlar bölümünde paylaşın.

Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim