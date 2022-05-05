Oyuncuların bir numaralı kütüphanesi olan Steam'in sunucularına erişim sağlanamıyor. Steam kütüphanesindeki oyunlara giriş yapılamıyor. Oyunlar güncellenemiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun mağazası olan Steam, ciddi bir sunucu sorunuyla karşı karşıya görünüyor. "Steam çöktü mu?" sorularını beraberinde getiren Steam sunucu erişim sorunları nedeniyle oyuncular, Steam kütüphanelerinde bulunan oyunlara giriş yapamıyorlar ve oyunlara gelen güncellemeleri yükleyemiyorlar.

Şu an için Steam, erişim sorununun büyüklüğü ya da ne zaman giderileceği ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle sorunun ne kadar daha devam edeceği bilinmiyor. Bazı oyuncular sorunun devam ettiğini ifade ederken bazı oyuncular oyunlara yeniden erişim sağlayabildiklerini ifade ediyorlar.

Downdetector'de Steam sunucu sorunları raporlanmaya başladı

Downdetector'de 'Steam sunucu erişim sorunu' bildirimlerine artış görüldü. Ayrıca son 24 saatteki Steam erişim sorunu bildirimlerine baktığımızda 5 Mayıs 01:00 sularında gözle görülür bir artış olduğunu görebiliyoruz.

Steam'in çökmesi üzerine oyuncular Twitter'a akın etmeye başladı

Güncelleme: Oyuncuların geri bildirimlerine göre an itibarıyla Steam sunucuları normale dönmeye başlamış durumda. Oyunlara yeniden giriş yapılabiliyor ve güncellemeler yüklenebiliyor.