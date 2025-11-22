Büyük Heyecan Yaratıp Fiyasko Çıktılar: Steam'de En Çok İade Edilen Oyunlar

Bazı oyunlar, büyük beklentilerle çıksalar da hayal kırıklığı yaratıp iade edilebiliyor. Biz de Steam'de en çok iade edilen oyunları sizler için derledik.

Oyun dünyasında yeni çıkacak bir oyun için oluşan heyecan oyunseverler için kaçınılmaz bir durum. Maalesef her çok beklenen oyun aynı sonuçları vermeyebiliyor. Öyle ki bir oyun çıktığında hiç beğenilmeyip oyuncular tarafından geri iade edilebiliyor. Biz de işte tam olarak bu konuda bir içerikle karşınızdayız.

Bu yazımızda, dünyanın en popüler oyun mağazası olan Steam’de en çok iade edilen oyunları inceleyeceğiz. İadeler konusunda öyle çok fazla resmî veri yok. Yıllar içinde çıkan haberlere ve paylaşılan bilgilere göre hazırladığımız bir liste.

The Day Before

2023 yılında çıkan The Day Before, oyun dünyasında son yılların en büyük fiyaskolarından biri olarak nitelendiriliyor. Oyun, o kadar kötü bir açılış yaptı ki çıktıktan yani çok kısa bir süre sonra iptal edildi. Çıkmadan önce ise en çok istek listesine eklenen oyunlar arasındaydı.

Oyun piyasaya sürüldüğünde gösterilen fragmanlarla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatalarla dolu, kötü oynanışa sahip bir projeydi. Bu da satın alanların yarısına yakının daha en baştan oyunu iade etmesine neden oldu. Zaten oyun çıktıktan yalnızca 4 gün sonra geliştirici stüdyonun kapanacağı açıklandı.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, uzun yıllar süren bekleyişin ardından 2020 yılında piyasaya sürüldü. Ancak oyun ilk çıktığında berbat durumdaydı. Oyunu bozan hatalar, optimizasyon sorunları ve dahası oyunculardan büyük tepki çekti ve “Bunu mu bu kadar bekledik?” yorumlarını beraberinde getirdi. Bu yüzden de ilk başta binlerce insan oyunu iade etti.

Ancak CD Projekt, kısa bir süre sonra oyunu toparlamayı başardı. Gelen güncellemelerin ardından Cyberpunk 2077 eleştiri yapğmuruna tutulan bir oyundan en sevilen oyunlardan birine dönüşmeyi başardı.

No Man’s Sky

Sonsuz evreniyle bildiğimiz No Man’s Sky, şu sıralarda sevilen bir oyun olmayı başarsa da başlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. 2016’da oyun piyasaya sürüldüğünde oyuncuların kendilerini yalnız, boş ve tekrara düşen bir evrende bulması o zamanlarda bir iade fırtınası yarattı. Tıpkı Cyberpunk 2077 gibi No Man’s Sky da geçen yıllar içinde kendini toparlayarak sevilen bir yapım hâline dönüştü.

Starfield

Bethesda’nın en büyük projelerinden biri olarak nitelendirilen, yıllarca beklenen uzay RPG’si Starfield, 2023’te piyasaya sürüldüğünde maalesef beklentileri karşılayamadı. Teknik hatalar, oynanıştaki eksiklikler gibi nedenlerden dolayı eleştirildi. Aslında inanılmaz kötü bir oyun değildi ancak beklentiler çok yukarıda olduğu için onları karşılayamadı. Bu yüzden çok fazla iade aldığı söyleniyor. Hatta bazı forumlarda Steam’in en çok iade edilen oyunu diyenler bile var. Ancak resmî bir veri olmadığı için bunun doğruluğunu bilemiyoruz.

Battlefield 2042

Battlefield serisinin köklerine dönmesini bekleyen hayranlar, 2042 ile büyük bir şok yaşadı. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, oyunseverlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hatalar, sevilmeyen oynanış, Battlefield topluluğunu isyan ettirdi. Kısa sürede çoğu oyuncusunu kaybetti, binlerce iade aldı.

Steam'de en çok iade edilen oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Başta da söylediğimiz gibi resmî veri olmadığı için söylentiler ve haberlerden yola çıkarak bu listeyi oluşturduk. Sizin büyük beklentilerle alıp iade ettiğiniz bir oyun var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.