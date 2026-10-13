Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar! [13-20 Ekim 2026]

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 20 Ekim'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Halo: The Master Chief Collection
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|Car For Sale Simulator
|4.99$
|1.74$ (-%65)
|Beam Eye Tracker
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|Crime Simulator
|6.99$
|3.49$ (-%50)
|Cult of the Lamb
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|Vacation Cafe Simulator
|9.99$
|7.49$ (-%25)
|Kebab Chefs! - Restaurant Simulator
|8.29$
|4.14$ (-%50)
|DYSPLACED
|12.49$
|9.11$ (-%27)
|LookPilot
|8.55$
|5.13$ (-%40)
|inbento
|2.99$
|0.47$ (-%84)
|The Rogue Prince of Persia
|23.99$
|7.19$ (-%70)
|Something to Drink?
|6.29$
|4.40$ (-%30)
|Gym Simulator 24
|4.99$
|1.99$ (-%60)
|Nobody Saves the World
|12.49$
|3.74$ (-%70)
|İyi Pizza, Güzel Pizza
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Virtual Hunter
|12.49$
|8.74$ (-%30)
|Fruitbus
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|The Inn-Sanity
|4.49$
|3.54$ (-%21)
|Broken Arrow
|22.99$
|17.24$ (-%25)
|Hatred
|4.59$
|1.14$ (-%75)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.