Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar! [13-20 Ekim 2026]

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 20 Ekim'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Halo: The Master Chief Collection 39.99$ 9.99$ (-%75) Car For Sale Simulator 4.99$ 1.74$ (-%65) Beam Eye Tracker 14.99$ 11.99$ (-%20) Crime Simulator 6.99$ 3.49$ (-%50) Cult of the Lamb 12.49$ 6.24$ (-%50) Vacation Cafe Simulator 9.99$ 7.49$ (-%25) Kebab Chefs! - Restaurant Simulator 8.29$ 4.14$ (-%50) DYSPLACED 12.49$ 9.11$ (-%27) LookPilot 8.55$ 5.13$ (-%40) inbento 2.99$ 0.47$ (-%84) The Rogue Prince of Persia 23.99$ 7.19$ (-%70) Something to Drink? 6.29$ 4.40$ (-%30) Gym Simulator 24 4.99$ 1.99$ (-%60) Nobody Saves the World 12.49$ 3.74$ (-%70) İyi Pizza, Güzel Pizza 5.79$ 2.89$ (-%50) Virtual Hunter 12.49$ 8.74$ (-%30) Fruitbus 12.49$ 6.24$ (-%50) The Inn-Sanity 4.49$ 3.54$ (-%21) Broken Arrow 22.99$ 17.24$ (-%25) Hatred 4.59$ 1.14$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.