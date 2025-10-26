Tümü Webekno
Steam'de Oyun İade Etme Şartları Neler? Nasıl İade Yapılır? Adım Adım Anlattık

Steam'de oyunları iade işlemi nasıl yapılır? İade için istenen şartlar nelerdir? Steam'deki iade süreciyle ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital oyun kütüphanemiz Steam, bazen pişmanlıklarımızın da bir koleksiyonu olabiliyor. Hepimiz o anlık "gaza gelip" bir oyunu satın alıp sonrasında geri iade etmek isteyebiliyoruz. Neyse ki Steam, tam para ödemeli iade imkânını kullanıcılarına sunuyor.

Peki Steam'de oyunları iade etmeniz için istenen şartlar nelerdir? Steam'de oyun iadesi nasıl yapılır? Bu içeriğimzide oyunseverlerin sıkça sorduğu bu soruların yanıtını veriyoruz ve iade sürecini sizler için anlatıyoruz.

Steam'de geri ödemeli iade için gerekli şartlar neler?

sto Steam, kullanıcıların oyunlarını iade etmesine olanak tanıyor ancak geri ödeme alabilmeleri için bazı şartların karşılanması gerek. Burada 14 gün ve 2 saat altın kuralının devreye girdiğini görüyoruz.

Steam'de bir oyunu geri ödemesiyle iade etmeniz için o oyunun çevrim içi, çevrim dışı dahil** 2 saatten fazla oynanmamış** olması gerekiyor. Ayrıca satın alımın üzerinden 14 günden fazla süre geçmemiş olması da aranan şartlardan. Eğer bu iki şartı karşılıyorsanız oyunları kolayca iade edebiliyorsunuz. Tabii ki şartlar dışında da iade talebinde bulunabilirsiniz. Steam, o talepleri de inceliyor. Belki de şanslı çıkıp şartları karşılamadan iade alabilirsiniz.

Valve yapımı oyunlarda biraz farklı bir yaklaşım var. Şirketin aktardığına göre tüm Valve yapımı oyunlar, oyun içi öge tüketilmediği, değiştirilmediği veya aktarılmadığı sürece 48 saat içinde iade edilebilir.

Steam'de iade nasıl yapılır?

  • Adım #1: Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Steam yardım sayfasına gidin.
  • Adım #2: Giriş yaptıktan sonra "Satın Alımlar" yazan butona tıklayın.
  • **Adım #3: **İade talep edeceğiniz oyunu bulun ve tıklayın.
  • Adım #4: Ürünü neden iade etmek istediğinizi seçin.
  • **Adım #5: **İade talep etmek istiyorum yazan yere basın.
  • Adım #6: Talep formunu doldurun ve iade talebinde bulunun.

Yukarıda gördüğünüz adımları izleyerek kolay bir şekilde Steam'deki satın alımlarınızı iade etmeniz mümkün. Bu işlemi tamamladıktan sonra iadeniz başarılı olduğunda Steam tarafından bilgilendirileceksiniz.

Steam'de iadeler sonucunda geri ödemeler kaç gün içinde yapılır?

Steam'in aktardığına göre oyun iadeleri sonucunda geri ödemeler, iade onaylandıktan sonraki 7 gün içinde yapılır. Platform, eğer ödemeler 7 günü aştıysa kullanıcıların bankalarıyla iletişime geçmesini öneriyor.

Steam'de iade talebi sayısında bir sınırlama var mı?

Hayır, uygun oyun satın alımlarınız için istediğiniz kadar iade talebinde bulunabiliyorsunuz. Steam, bu konuda oyunseverlere herhangi bir sınırlama getirmemiş.

