Steam Mağaza Sayfası Tasarımı Yenilendi: İşte "Oh Be!" Dedirten Yeni Tasarım

Steam'in yayımladığı son güncelleme, kullanıcılar için önemli bir özellikle geldi. En çok da geniş ekran sahiplerini sevindirecek güncelleme, oyun listeleme sayfalarının daha yüksek çözünürlükte görüntülenebilmesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den bomba bir hamle geldi. Şirket, yayımladığı son güncelleme ile kullanıcıları çok rahatlatacak bir özelliği devreye aldı. Steam tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, en çok da 4K çözünürlük sunan monitörlere sahip oyuncuları memnun edecek. Gelin hep birlikte Steam'e eklenen yeni özelliğe yakından bakalım.

Steam'in yeni özelliği, platformun ekran çözünürlüğünü 940 pikselden 1200 piksele yükseltiyor. Bu durum, aynı ekran alanına daha fazla içerik sığmasını, ayrıca gösterilen içeriğin daha kaliteli görünmesini sağlayacak. Şirketin açıklamasına göre yeni özellik, Steam'in oyunculara yönelik donanım ve yazılım anketinin doğal bir sonucu. Zira kullanıcılar, artık daha yaygın bir şekilde geniş ekranlar kullanılıyorlar ve yayımlanan yeni özellik, daha optimize bir deneyim sunulmasını sağlayacak.

Steam'in yeni özelliği işte böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Steam arayüzünün çözünürlüğünün artırılması, kullanıcılar için daha hoş bir deneyim sunacak. Ancak şunu hemen belirtelim; bu yeni özellik sadece oyun listeleme sayfalarında kendini gösterecek. Steam tarafından yapılan açıklamaya göre ana sayfa, gelecekte bir dönemde yüksek çözünürlük desteği alacak.

Bu arada; Steam'in yeni özelliğinin bir süredir test edildiğini hatırlatalım. Şirket, bu özelliği ilk kez Ağustos 2025'te test etmeye başlamıştı. Yani ekranınız zaten büyükse ve Steam'in beta test sürecine dahil olduysanız bu özelliği aylardır kullanılıyor olmanız lazım.