[Kasım 2025] Oyuncuların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartı ve İşlemci Açıklandı (İşte Oyuncuların Sahip Olduğu Ortalama PC'nin Özellikleri)

Steam, oyun tutkunlarının en çok tercih ettikleri donanım ve yazılım istatistiklerini paylaştı. Peki paylaşılan verilere en çok kullanılan donanımlar neler?

[Kasım 2025] Oyuncuların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartı ve İşlemci Açıklandı (İşte Oyuncuların Sahip Olduğu Ortalama PC'nin Özellikleri)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Ekim 2025'e dair yazılım ve donanım verilerini açıkladı. Oyunculardan toplanan istatistiklere dayanarak verileri aktaran platform, en çok kullanılan işlemci, işletim sistemi ve ekran kartı verilerini ortaya koymuş durumda. Ayrıca tüm Steam kullanıcılarının ortalaması alınarak bir oyuncu için ortalama bilgisayar donanımı da belli oldu diyebiliriz.

Paylaşılan istatistiklere baktığımızda aslında pek de şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki Intel işlemciler, NVIDIA ekran kartları ve Windows 11 işletim sistemi, oyun dünyasının lideri durumundalar. AMD ise popülerliğini artırsa da sektörü domine etmekten çok uzak.

PC oyuncularının en çok kullandığı donanımlar:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 3060

Paylaşılan veriler, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının bu ay değiştiğini ve NVIDIA GeForce RTX 3060'ın zirveye oturduğunu görüyoruz. Öyle ki tüm Steam kullanıcılarının %4.30'luk bölümü, NVIDIA GeForce RTX 3060 modelini tercih ediyor. RTX 4060'ın Laptop versiyonu ise ikinci sıraya gerilemiş.

Marka/Model Tercih Edilme Oranı
NVIDIA GeForce RTX 3060 %4.30
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop %4.10
NVIDIA GeForce RTX 4060 %3.98
NVIDIA GeForce RTX 3050 %2.96
NVIDIA GeForce GTX 1650 %2.92
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti %2.67
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti %2.47
NVIDIA GeForce RTX 3070 %2.30
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop %2.12
NVIDIA GeForce RTX 2060 %2.04

En çok tercih edilen işletim sistemi: Windows 11

Windows 11

Steam'in Ekim 2025 verilerine göre oyuncuların %94.84 ile neredeyse tamamı, Windows işletim sistemi kullanıyor. Windows'un kendi kategorisinde en popüler versiyonu ise %63.57 ile Windows 11. Windows 10 ise %31.14.

İşletim Sistemi Tercih Edilme Oranı
Windows 11 64 bit %63.57
Windows 10 64 bit %31.14
MacOS 15.6.1 64 bit %0.51
"Arch Linux" 64 bit %0.31

En çok tercih edilen işlemci: Intel'in 2.3 Ghz - 2.69 Ghz aralığındaki modelleri

Intel

Steam'in paylaştığı veriler, kullanıcıların %57.11'inin Intel marka işlemci kullandığını ortaya koydu. AMD işlemci kullananların oranı ise %42.89.

Tüm Steam kullanıcılarına göre ortalama bilgisayar şu şekilde:

5

Donanım/Yazılım Tercih
İşletim Sistemi Windows 11 64 Bit
İşlemci 2.3 Ghz - 2.69 Ghz (Intel)
Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 3060
RAM 16 GB
Depolama 1 TB
Monitör Çözünürlüğü 1920x1080
