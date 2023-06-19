Yeni oyun arayanların merakla beklediği Steam Next Day başladı. Oyunseverler, 1 hafta sürecek etkinlikte yeni çıkacak yüzlerce yapımın demo sürümlerini para vermeden deneyebilecek. Peki hangi oyunlar var? İşte öne çıkanlar...

Steam’in belli aralıklarla gerçekleştirdiği “Next Fest”, bugün saat 20:00 itibarıyla başladı. Kullanıcılar, 26 Haziran 2023 saat 20:00’a kadar yakın zamanda çıkacak yüzlerce oyunun deneme sürümlerini herhangi bir ücret ödemeden indirip deneyimleyebilecek.

Steam Next Fest’teki oyunları görmek için buraya tıklayabilir ve etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden istediğiniz türdeki oyunları seçebilirsiniz. Buna ek olarak en çok istenen veya günlük etkin demo oyuncusu en fazla olan oyunlara da ulaşmak mümkün. Peki Steam Next Fest’te hangi oyunlar var? İşte demosunu oynayabileceğiniz öne çıkan bazı oyunlar:

Steam Next Fest’te bedavaya deneyebileceğiniz bazı oyunlar

Lies of P

NEOWIZ tarafından geliştirilen Lies of P, souls-like ve RPG türündeki bir aksiyon oyunu. Oyun, hepimizin bildiği kukla Pinocchio’yu ve yaşadıklarını merkezine alıyor. Demosunu indirebileceğiniz oyun, 19 Eylül 2023 tarihinde çıkacak. Ön sipariş fiyatı ise 899 TL.

Gord

Covenant.dev’in geliştirdiği Gord, tek oyunculu moda sahip macera ve strateji türünde bir oyun. Oyuncular, karanlık ve fantastik bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. 8 Ağustos 2023’te çıkacak oyunun ön sipariş fiyatı 599 TL.

Warhaven

NEXON’un geliştirdiği Warhaven, Orta Çağ temalı oynaması ücretsiz bir çok oyunculu aksiyon oyunu olacak. Oyuncular, kendi askerini seçerek 16 oyuncuya kadar çıkan iki takımla birbirleriyle mücadele edecek. Deneme sürümünü Next Fest kapsamında indirebileceğiniz oyunun kesin çıkış tarihi belli değil.

The Invincible

Starward Industries imzalı The Invincible, bilim kurgu türünde. Oyuncular, hikâye odaklı bu macerada bir bilim insanı olan Yasna karakterini kontrol ederek Regis III isimli gezegeni keşfetmeye çalışıyor. Henüz fiyatı belli olmayan oyun, 2023 yılı içinde çıkış yapacak.

Wizard With a Gun

Wizard With a Gun, tehlikeli yaratıklar ve mistik gizemlerle dolu sihirli bir dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu. Galvanic Games tarafından geliştirilen oyun, 2023 içinde çıkış yapacak.

House Flipper 2

Next Fest kapsamında demosunu oynayabileceğiniz bir diğer oyun ise sevilen simülasyon House Flipper’ın yeni oyunu House Flipper 2. Frozen District imzalı, yenilenerek gelen yapımda eskimiş konutları satın alarak yenileyebileceksiniz. Henüz fiyatı belli olmayan oyun, 2023 içinde piyasaya sürülecek.