Hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceğiniz bazı oyunları sizler için derledik. Dilerseniz bu oyunları indirimli şekilde satın alarak kalıcı olarak da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyun tutkunları için hafta sonu, yeni oyunlar denemek için mükemmel bir zaman. Bunun farkında olan oyun yayıncıları, her hafta farklı oyunları kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hale getirerek oyunları satın almadan önce denemenize imkan tanıyor. Bu içeriğimizde, bugün ve yarın ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz, beğenirseniz indirimli şekilde satın alabileceğiniz bazı oyunları ele alacağız.

Hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek oyunlar:

Steam'deki ücretsiz oyunlar:

PlayStation 5 için ücretsiz oyunlar:

Xbox Series X ve S için ücretsiz oyunlar:

Yukarıda listelemiş olduğumuz oyunların bazıları, kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren kalıcı olarak sizin olurken bir kısmı yalnızca hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir, bazıları ise yayıncının belirlediği saat kadar oynama süresi sunmaktadır. Oyunları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için kampanya sona ermeden indirimli olarak satın alabilirsiniz.