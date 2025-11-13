Steam, PS5 Dualsense Rakibi Oyun Kolunu Tanıttı: Steam Controller

Steam, yaptığı sürpriz donanım duyurularında yepyeni bir kontrolcü de duyurdu. Steam Controller ismini alan bu cihaz, dikkat çeken özelliklere sahip.

Dünyanın en önde gelen oyun platformu Steam, dün akşam büyük sürprizlerle karşımıza çıktı. Valve, “Steam Machine” ismini verdiği Steam Deck’ten 6 kat daha güçlü olarak nitelendirdiği yeni konsol benzeri deneyim sunacak cihazını tanıttı. Tabii ki tanıtılan tek cihaz bu değildi. Öyle ki şirket, bir de kontrolcü duyurdu.

Yeni kontrolcü, direkt Steam’in resmî kontrolcüsü olarak geliyor ve “Steam Controller” ismini alıyor. Bu oyun kumandası da oyuncuların çok dikkatini çekecek iddialı özelliklere sahip. Gerekli tüm kontrol özelliklerini içeriyor.

Karşınızda Steam Controller

Analoglar, ön panel düğmeleri, tetikler gibi bir oyun kumandasında gerekli tüm tuşların Steam Controller’da yer aldığını görebiliyoruz. Bunlara ek olarak farke kontrolleri gibi işlemler için trackpad benzeri bölümleri de yer alıyor. Ortasında Steam butonu bile var. Steam oyun kumandası, hem Bluetooth hem de kablolu olarak çalışabiliyor. Şirket, mümkün olan en hızlı bağlantı için kablosuz verici işlevi de gören Puck isimli şarj cihazı da var.

Steam Controller; Steam Machine, Steam Deck, Steam Frame, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi Steam’i çalıştıran her cihazla uyumlu olacak. Tıpkı orijinal Steam kontrolcüsünde olduğu gibi bu kontrolcüde de her oyun için ayrı ayrı özelleştirilebilir özellikler ve paylaşılabilir profiller olacak.

Bunlar dışında cihazda daha iyi his, tepki süresi ve uzun vadeli dayanıklılık sunan yeni nesil manyetik analog çubuklar görüyoruz.Ayrıca hareket kontrollerini etkinleştirmek için kapasitif dokunma da destekleniyor. Kontrolcünün güçlü motorları, karmaşık dalga biçimlerini işleyerek doğru ve etkili haptik deneyimi sağlar. Böylece yüksek kalitede titreşim sunuluyor. Ayrıca kavramayla etkinleştirilebilen jiroskop özelliği de var.

35 saatten fazla pil ömrü sunabilen 111x159x57 mm boyutlarındaki Steam Controller’ın fiyatı henüz belli değil. Cihaz, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.