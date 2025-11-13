Steam Machine Duyuruldu: İşte PlayStation ve Xbox'a Rakip Olacak Konsolun Özellikleri

Valve hem konsol hem PC olarak kullanabileceğiniz yeni ürünü Steam Machine'i duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan Steam Machine, oyun konsolu pazarında güçlü bir yer edinecek gibi görünüyor. Peki Steam Machine'in özelikleri ve fiyatı nasıl?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den bomba bir hamle geldi. Valve, düzenlediği bir etkinlikte "Steam Machine" isimli yeni bir konsol duyurdu. SteamOS 3 işletim sistemiyle çalışan konsol, taşınabilir yapısı ile en sevdiğiniz oyunlardan hiçbir zaman mahrum kalmamanızı sağlayacak. Gelin hep birlikte Steam Machine'in özelliklerine yakından bakalım.

Valve'ın yeni konsolu, Xbox Series X'i andıran bir tasarım dilini benimsiyor. En basit anlatımıyla bir küp gibi görünen konsol, sadece 2,6 kilogram ağırlığı ile rahatça taşınabiliyor. 1 adet USB Type-C, 2 adet USB Type-2A, 2 adet USB Type-3A girişlerine ek olarak microSD, Display Port, HDMI ve ethernet girişlerine de ev sahipliği yapan konsol, oyunseverlere eksiksiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Karşınızda Steam Machine:

Steam Machine, AMD'nin özelleştirilmiş Zen 4 6C / 12T işlemcisinden güç alıyor. AMD RDNA 3 28 CU ekran kartı ile donatılan konsol, 16 GB RAM ve 2 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi teknolojilerle donatılan Steam Machine, AMD'nin FSR teknolojisi ile 8K 60 Hz görüntü desteği sunuyor. Ancak bundan daha yaygın olarak 4K 240 Hz görüntüleme özelliği kullanılacak gibi görünüyor.

Steam Machine, sadece oyun oynamak için değil!

Steam Machine'in en dikkat çeken özelliği, oyunlar için optimize edilmiş olsa da sadece bu amaçla kullanılmayacak olması. Şirketin açıklamasına göre Steam Machine'e SteamOS harici işletim sistemleri yüklenebilecek, bu sayede diğer işlemler için de kullanılabilecek. Bu arada, konsolun ön yüzünün değiştirilebilir kapaklara sahip olacağını söyleyelim. Opsiyonel olarak satılacak kapaklarla konsolunuzu evinize veya tarzınıza uygun hâle getirebileceksiniz.

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre Steam Machine, 2026 yılı içerisinde sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak. Oyunseverler, Steam Machine'in fiyatını öğrenmek içinse bir süre daha bekleyecekler.