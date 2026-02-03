[Şubat 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Şubat ayı geçen aylara kıyasla oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunlar nispeten durgunlaşsa da Şubat 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Şubat 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Şubat 2026'da çıkacak oyunlar

Aces of Thunder (PC, PS5) – 3 Şubat

Dragon Quest 7 Reimagined (NS, NS2, PS5) – 5 Şubat

Deus Ex Remastered (PC, XSX, PS5, NS) – 5 Şubat

Nioh 3 (PS5) – 6 Şubat

Mewgenics (PC) – 10 Şubat

Lost & Found Co. (PC) – 11 Şubat

Romeo is a Dead Man (PC, PS5, XSX) – 11 Şubat

BlazBlue Entropy Effect X (PS5) – 12 Şubat

ChromaGun 2: Dye Hard (PC, XSX, PS5, NS2) – 12 Şubat

Disciples: Domination (PC, XSX, PS5) – 12 Şubat

Ride 6 (PC, XSX, XBO, PS5) – 12 Şubat

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, XSX, PS5, NS2) - 12 Şubat

Mario Tennis Fever (NS2) – 12 Şubat

Reanimal (PC, XSX, PS5, NS2) – 13 Şubat

High on Life 2 (PC, XSX, PS5) – 13 Şubat

Avowed (PS5) – 17 Şubat

Star Trek: Voyager – Across the Unknown (PC, XSX, XBO, PS5, NS2) – 18 Şubat

Demon Tides (PC) – 19 Şubat

Death Howl (PC, XSX, PS5) – 19 Şubat

Gear.Club Unlimited 3 (NS2) – 19 Şubat

Styx: Blades of Greed (PC, XSX, PS5) – 19 Şubat

Ys X: Proud Nordics (PC, NS2, PS5) – 20 Şubat

Tokyo Xtreme Racer (PC, PS5) – 25 Şubat

No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files (PS5) – 26 Şubat

Resident Evil Requiem (PC, XSX, PS5, NS2) – 27 Şubat

Resident Evil 7: Biohazard (NS2) – 27 Şubat

Resident Evil Village (NS2) – 27 Şubat

Tales of Berseria Remastered (PC, XSX, PS5, NS) – 27 Şubat

Nioh 3

Team Ninja'nın geliştirdiği ve serinin "masocore" aksiyon yapısını bir üst seviyeye taşıyan bu devam oyunu, önceki oyunların koridor yapısını terk ederek geniş "açık alan" (open-field) keşiflerine geçiyor.

Hikâye, samuray ve ninja dövüş stilleri arasında anlık geçiş yapmana olanak tanıyan yeni bir sistemle destekleniyor ve oyuncuları Japon tarihinin farklı dönemlerine götüren bir zaman yolculuğu temasını işliyor.

Platform : PS5, PC

: PS5, PC Çıkış Tarihi: 6 Şubat 2026

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Bu paket, hayranların uzun süredir beklediği Yakuza 3 remake sürümü ile serinin sevilen kötü karakteri Yoshitaka Mine'yi kontrol ettiğimiz tamamen yeni Dark Ties hikâyesini birleştiriyor.

Kiwami 3, Okinawa'daki yetimhane günlerini ve Kiryu'nun politik komplolarla mücadelesini modern grafiklerle sunarken Dark Ties, Mine'nin soğuk ve hesapçı dünyasına odaklanan, "Dragon Boost" gibi yeni mekanikler içeren, serinin geleceğine dair ipuçları barındıran özel bir yan hikâye sunuyor.

Platform : PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2

: PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: 12 Şubat 2026

High on Life 2

İlk oyunun olaylarından beş yıl sonrasını konu alan bu devam oyununda, insanları uyuşturucu olarak kullanan galaktik bir kartelle ve insan yapımı yeni bir uyuşturucu tehdidiyle savaşıyoruz.

Justin Roiland'ın ayrılışının ardından kadroya Ralph Ineson gibi yeni isimler katılırken, oynanış tarafında kaykay mekaniği ile daha hızlı bir gezinme sunuluyor ve Travis gibi yeni konuşan silahlar (Gatlians) cephaneliğe ekleniyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PS, Nintendo Switch 2

: PS5, Xbox Series X/S, PS, Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: 13 Şubat 2026

Resident Evil Requiem

Serinin 9. ana oyunu olarak kabul edilen Requiem, Resident Evil Outbreak karakteri Alyssa Ashcroft'un kızı dedektif Grace Ashcroft ve serinin efsanesi Leon S. Kennedy'yi oynanabilir karakterler olarak bir araya getiriyor.

Yıkıma uğramış bir Raccoon City atmosferine geri dönen yapım, serinin son dönemdeki aksiyon dozunu biraz daha korku ve hayatta kalma köklerine çekiyor ve zombilerin insan hatıralarını taşıdığı daha öngörülemez bir yapay zekâ vadediyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2

: PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: 27 Şubat 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.