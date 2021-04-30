Kulaklık teknolojisinin sürekli gelişmesi, kulaklık fiyatlarını da arttırıyor. Durum böyle olunca, SteelSeries Arctis 1 gibi fiyat performans ürünleri çeşitleniyor. İşte o ürünlerden bazıları.

2016’da piyasaya sürülen ve o zamandan beri birçok üst modeli çıkan Arcits 1, cihazlarınıza USB Type-A adaptörlü Type-C ile ya da 3,5 mm kablo ile bağlanabiliyor. SteelSeries Arctis 1’in çift yönlü ve çıkarılabilir mikrofonunun gürültü önleyici özelliği de bulunuyor. Bilgisayara ait tüm donanımların RGB aydınlatmalarla süslendiği günümüzde, SteelSeries Arctis 1, kullanıcılarına daha sade bir tasarım sunuyor. Her iki kulaklığında da gümüş renkte görünen SteelSeries logosu, mat siyah yüzey üzerinde ağır bir görünüm ortaya koyuyor. Böylece oyuncular, Arctis 1’i sadece oyun oynarken değil, ofislerinde de kullanabiliyorlar.

Arctis 1, oyun performansının yanı sıra müzik ve filmler için de oldukça kaliteli bir performans sunuyor. Kablosuz bağlantısının kesintisiz olması, kulaklığı daha kullanılabilir hale getiriyor. Böylesine özellikleri bulunan ve bu kadar kaliteli bir performans sunan kulaklık sayısı çok fazla değil. Biz de bu yüzden fiyat performans açısından SteelSeries Arctis 1 için alternatif olabilecek oyuncu kulaklıklarını sizler için listeledik. Ayrıca SteelSeries Arctis 1'i satın almak için buraya basabilirsiniz.

SteelSeries Arctis 1 Alternatifi Fiyat Performans Oyuncu Kulaklıkları

HyperX Cloud Stinger

Corsair HS50

HyperX Cloud Core 7.1

Razer BlackShark V2 X

PDP LVL50 Wireless

Logitech G432 Oyun Kulaklığı

Asus TUF Gaming H3

Sağlam tasarımıyla HyperX Cloud Stinger

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve akıllı telefonlarla uyumlu olan HyperX Cloud Stinger, rahat tasarımıyla oldukça kullanışlı ve kaliteli bir oyuncu kulaklığı. Kulaklığı kafanıza bastırmak yerine kulaklarınızın etrafında tutan sağlam bir tasarıma sahip kulaklık, yumuşak bir dokuya ve büyük kulaklıklara sahip. Ana önceliğiniz konforsa, HyperX Cloud Stinger satın alabileceğiniz en ucuz oyuncu kulaklıkları arasında bulunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sadeliğiyle öne çıkan Corsair HS50

Corsair HS50, fiyatına göre rahat bir uyum ve iyi bir oyun sesi sunan giriş seviyesinde bir kulaklık. Kulaklığın köpük kulaklıkları, uzun oyun seanslarında rahat etmenizi sağlar ve başınıza oldukça iyi bir şekilde uyum sağlar. HS50’nin çıkarılabilir mikrofonu, kullanıcıların kulaklığı sadece oyun oynarken değil aynı zamanda film izlerken ve müzik dinlerken de kullanmalarını sağlıyor.

Her ne kadar oyun performansı fiyatına göre oldukça etkileyici olsa da, müzik performansı konusunda aynı şeyi söylemek çok doğru değil. Herhangi bir RGB aydınlatması bulunmayan kulaklık, sadelik arayanlar için birebir. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etkileyici oyun performansı için HyperX Cloud Core 7.1

7.1 surround ses özelliğine sahip en iyi oyun kulaklıklarından biri olan HyperX Cloud Core 7.1, bilgisayarda olduğu gibi konsollarda da oldukça başarılı bir performansa sahip. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, Switch, PC ve mobil platformlarında kullanılabilen HyperX Cloud Core 7.1, rahat suni kulaklıklar ve etkileyici bir oyun performansı sunuyor. Çıkarılabilir mikrofonu ile herhangi bir oyun konsolu, PC ya da mobil cihazla kullanım içim hem 3,5 mm hem de USB bağlantı seçeneklerine sahip. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Razer kalitesi ile Razer BlackShark V2 X

Razer BlackShar V2’nin uygun fiyatlı versiyonu olan Razer BlackShark V2 X, tasarım ve özellikleriyle asıl kulaklığa oldukça benziyor. Razer BlackShark V2 X, orijinal kulaklıkta bulunan THX Spatial Audio'undan yoksun olmasına rağmen, yine de Windows aygıtları için yazılım aracılığıyla 7.1 kanallı surround ses sağlıyor.

Tamamen oyun performansı için tasarlanan bu kulaklık, ses yalıtımı sağlayan kulak üstü tasarımına ek olarak, uzun süren oyun seansları için de oldukça rahat bir tasarımla birlikte geliyor. Kafa bandında kalın dolgulu, kulaklıklarında ise yoğun hafızalı köpek bulunan Razer BlackShark V2 X, fiyat performans arayanlar için birebir. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Stereosu yeterli olan PDP LVL50 Wireless

Ses seviyesini %50’den yukarıya çıkaramayacağınız kadar sağlam bir ses kalitesine sahip olan PDP LVL50, çok fazla bilinmeyen bir model ve marka olmasına rağmen, oldukça kaliteli bir tercih. Surround ses özelliği bulunmamasına rağmen kulaklığı stereo özelliği de oldukça etkileyici bir kaliteye sahip. Tamamen plastikten yapılmış olan kulaklık, tam bir fiyat performans kulaklığı. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mikrofon kalitesi arayanlar için Logitech G432 Oyun Kulaklığı

Hafif tasarımı ve rahat kulaklık yastıklarıyla Logitech kalitesini kullanıcısına hissettiren Logitech G432, uzun süre kullanıma oldukça uyumlu bir kulaklık. PC, Xbox One ve PlayStation 4 ile uyumlu olan kulaklık, Logitech’in G HUB yazılımı ile da uyumlu çalışıyor.

Orijinal hali bas ve tizden biraz yoksun olduğu için yazılımı ile kendinize uygun ekolayzır ayarınızı yapabilirsiniz. Logitech G432’nin mikrofonu sesinizi çok gürültülü ortamlarda bile ayrıntılı ve anlaşılması kolay bir şekilde karşıya iletiyor. Esnek görüntüsü ve hissi, fiyatına göre oldukça etkileyici bir kalite sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sanal 7.1 Surround'u ile Asus TUF Gaming H3

Sanal 7.1 surround ses özelliği ile listedeki birkaç kulaklıktan ayrılan Asus TUF Gaming H3, bütçeniz için en iyi seçimlerden biri. Düşük fiyatına rağmen, Asus TUF Gaming H3, kutudan çıkar çıkmaz kalitesini hissedebileceğiniz bir kulaklık. Kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanabileceğiniz bu kulaklık, herhangi bir yazılım kurulumu olmadan direkt olarak oyun oynamaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Sanal 7.1 surround özelliği ile oyunlardaki performansı oldukça etkileyici olan Asus TUF Gaming H3, Asus kalitesiyle en iyi fiyat performans oyuncu kulaklıklarından biri. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat performans açısından en iyi oyuncu kulaklığı nasıl seçilir?

Oyuncu kulaklığı seçmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç önemli faktör bulunuyor. İşte bunlardan bazıları.

Uyumluluk: En ucuz kulaklıklarının çoğu 3,5 mm jaklarla birlikte geliyor. Bu da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC dahil hemen hemen her platformda çalışabildikleri anlamına gelir. Bazı kulaklıkların USB bağlantı kablolarına sahip olmaları bazı konsollarla uyumlu olmayabilir.

Kablo: Fiyat performans kulaklıkların çoğu kablolu olarak üretilirler. Kablosuz kulaklıkların bluetooth bağlantıları pahalıya mal oldukları için düşük bütçe kulaklıklar için çok tercih edilmez. Kablosuz olarak seçeceğiniz düşük bütçeli bir oyuncu kulaklığı, bluetooh ya da kablosuz bağlantısı için bazı şeylerden fedakar etmiş demektir.

Rahatlık: Çoğu ucuz oyun kulaklıklarında suni deri veya yumuşak kumaş kulaklıklar bulunur. Suni deri rahatlığı ve ses yalıtımının kalitesi ile iyi bir iş çıkarır ancak zamanla parçalanabilir. Kumaş kaplı süngerler ise uzun seanslar için uygundur anca ses yalıtımı konusunda başarılı iş çıkardıkları söylenemez.