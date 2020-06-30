Stellaris: Galaxy Command, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Galaktik strateji oyunu Stellaris: Galaxy Command, iOS ve Android mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyun, kendi uzay istasyonunuzu kurarak galaksinin kontrolünü ele almaya çalışacağınız derin bir deneyim sunuyor.

Paradox Interactive, ilk olarak 2016 yılında PC için piyasaya sürdüğü Stellaris'e dayanan bilim kurgu strateji mobil oyunu Stellaris: Galaxy Command'ı dünya çapında iOS ve Android kullanıcılarına sundu. Oyun ilk olarak geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanmış ancak telif hakkına tabi tutulan görseller içermesi nedeniyle kaldırılmıştı.

Stellaris: Galaxy Command, PC ve konsoldaki orijinal oyunun özelliklerinin ve mekaniklerinin çoğunu içeriyor. Oyun mobilde Stellaris gemilerine ve 3D grafiklere sahip bir açık dünya strateji oyunu olarak karşımıza çıktı. Stellaris'in mobil versiyonu iOS ve Android kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Stellaris: Galaxy Command ile galaksinin kontrolünü ele geçirmeye çalışacaksınız

Stellaris: Galaxy Command, evreni enkaza çeviren boyutlar arası istilanın sonrasındaki yeniden inşa sürecini konu alıyor. Kendi yörüngesel uzay istasyonunuzu kontrol altına almak, yeni ittifaklar kurmak ve geniş, kayıp bölgeler üzerinde yeniden kontrol sağlamak için Galaktik Yeniden Geliştirme Girişimi'ne katılacaksınız.

Stellaris'in mobil versiyonu, daha önce oynamış olanların yakından tanıyacağı sürükleyici görseller, karakterler ve orijinal bir hikaye ile geldi. Ayrıca tamamen oyuncular tarafından kontrol edilen devasa bir dünyada ittifaklar kurabileceksiniz. Galaktik harita sizin, müttefiklerinizin ve rakiplerinizin hareketlerine göre değişiyor. İmparatorluğunuzu nasıl inşa ederek genişlemeniz diğer oyuncular için farklı sonuçlar doğuruyor.

Yeniden inşa edilen bir galakside iz bırakırken, kendi yörünge uzay istasyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca istasyonunuzu genişletebiliyor, yeni teknolojiler araştırabiliyor ve filonuzu oluştururken, en son teknoloji ile silahlanıyorsunuz. Güçlü bir filo kurmak, galaksi üzerindeki kontrolü ele geçirebilmek için en önemli adımlardan biri.

Stellaris: Galaxy Command'ı mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Oyunu Android cihazlar için buradan, iOS cihazlar için buradan indirebilirsiniz.

Stellaris: Galaxy Command fragmanı: