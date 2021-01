Fizik alanı üzerine yaptığı çalışmalar ve iddialı teorileriyle başta bilim dünyası olmak üzere tüm dünyada adını duyuran bilim insanı Stephen Hawking kimdir, zorlu hayatı boyunca ne yapmıştır, kısaca Hawking bilim dünyasına neler katmıştır sorularını yanıtladık ve çalışmalarının dikkat çeken yönlerini anlattık.

Teorik fizik denildiği zaman akla gelen ilk isim elbette Albert Einstein’dır. İkinci isim ise hiç kuşkusuz Stephen Hawking’dir. Stephen Hawking hem fizik alanında yaptığı çalışmalarla, hem iddialı bilimsel teorileriyle hem de popüler bilim alanında yayınladığı kitaplarla bilim dünyası başta olmak üzere tüm dünyada adını duyurmuştur. Stephen Hawking kimdir sorusunun yanıtı, ilham veren bir hikayeye sahip.

Peki, Stephen Hawking kimdir? Stephen Hawking kimdir sorusunun yanıtı olarak yalnızca bir teorik fizikçidir demek yeterli değil. Yaşadığı zorlu hayata ve mücadele ettiği hastalığına rağmen yılmadan bilimsel çalışmalarını sürdüren Hawking, tüm dünyada belki binlerce insana ilham olmuş bir bilim insanıdır. Stephen Hawking kimdir, ne yapmıştır, kısaca bilime katkıları nelerdir sorularını tüm detaylarıyla yanıtladık.

Stephen Hawking kimdir?

Stephen Hawking, 1942 yılında İngiltere’nin Oxford şehrinde dünyaya gelmiştir. Temel eğitiminin ardından Oxford Üniversitesi’ne ve oradan da kozmoloji yani evren bilimi çalışmaları yapmak üzere Cambridge Üniversitesi’ne giden Hawking, burada adını tüm dünyaya duyuracak kara delik çalışmalarına imza atmıştır.

Genç yaşta tanısı konulan amyotrofik lateral skleroz yani ALS hastalığına rağmen yılmadan bilimsel çalışmalarını sürdüren Hawking, bu dönemde onlarca makale ve kitaba imza atmıştır. Tüm bunların yanında pek çok popüler bilim kitabı da kaleme alan ve 12 farklı onur derecesine layık görülen Hawking, 14 Mart 2018 yılında hayatını kaybetmiştir.

Stephen Hawking hayatı:

Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının yanı sıra ölene kadar mücadele ettiği hastalığıyla da bilinen bir bilim insanı. 1963 yılında, henüz 21 yaşında amyotrofik lateral skleroz yani ALS tanısı konulan Hawking için yalnızca iki yıl ömür biçilmiştir. Öldüğünde 76 yaşında olan Hawking’in hastalığı zihinsel faaliyetlere zarar vermeden vücudun sinir sistemini felç ediyordu.

Kısa sürede tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hawking’in 1970’li yıllarda konuşma yetisi de zayıflamaya başladı. 1985 yılında yaptığı CERN ziyaretinde kaptığı zatürre sonucu nefes borusuna delik açılması gerekti ve konuşma yetisini tamamen kaybetti. 1986 yılından itibaren yazıyı sese dönüştüren bir bilgisayar sayesinde insanlarla iletişim kurmaya başladı.

Koltuğuna bağlı olan bu bilgisayarın hafızasında 2600 kelime vardı, bu nedenle Hawking duygularını ifade ederken hiçbir sıkıntı çekmedi. Kelimeleri ilk olarak elindeki bir aleti sıkarak seçiyordu. 2005 yılında el kaslarını kontrol etme yetisini de kaybedince kelime seçimi için yanak kaslarını kullanmaya başladı ve 2018 yılında hayatını kaybedene kadar insanlarla iletişimini bu şekilde sağladı.

Akademik hayatı ve başarıları:

St. Albans okulundaki temel eğitimi ardından Oxford Üniversitesi’ne giden Stephen Hawking matematik okumak istemesine rağmen okulda matematik bölümü bulunmadığı için fizik alanını tercih etti. Onur madalyası ile bu alandan mezun olduktan sonra kozmoloji yani evren bilimi çalışmaları yapmak için Cambridge Üniversitesi’ne geçti.

Cambridge Üniversitesi’nde daha önce evren bilimi üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Dennis Sciama danışmanlığında doktora çalışmasını tamamlayan Hawking, önce araştırma asistanı oldu ardından kısa bir süre sonra Gonville and Caius College’de doçent olarak görev yapmaya başladı.

1973 yılında bu alandan ayrılarak Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik bölümüne geçti. Burada 1979 yılında, daha önce Isaac Barrow ve Isaac Newton gibi önemli isimlere verilen Lucasian matematik profesörü unvanına hak kazandı.

Yazar, fizikçi, teorisyen, astronom, evrenbilimci Stephen Hawking; Onursal Liyakat Nişanı, Britanya İmparatorluk Nişanı, Kraliyet Topluluğu'nun Akademi Üyesi gibi 12 farklı onur derecesine layık görülmüştür. Hawking aynı zamanda Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesiydi.

Stephen Hawking'in en önemli başarıları:

Stephen Hawking, Roger Penrose ile birlikte evrenin temel ilkeleri üzerine temel çalışmalar yaptı. Yaptığı çalışmalarda, Albert Einstein’in görelilik kuramının big bang denilen büyük patlama ile başladığı ve kara delikler ile sonlandığı sonucuna vardı. 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan bu sonuca göre; görelilik kuramı ve kuantum mekaniği birleştirilmeliydi.

Yaptığı çalışmalarla; kara deliklerin radyasyon yaydığını ve görünmez olduğunu, evrenin bir sonu ve sınırı olduğunu, yani evrenin başlangıcının bilimsel kurallar çerçevesinde oluştuğunu ortaya koydu. Çalışmaları sonucu ortaya koyduğu iddialar nedeniyle bugün bile bilim dünyasının en çok tartışılan isimlerinden biridir.

Stephen Hawking milyonlara ulaşan kitapları:

Stephen Hawking’in yaptığı bilimsel çalışmalar bilim dünyasını, yayınladığı kitaplar da tüm dünyayı sarsmıştır. 40’tan fazla dile çevrilen kitapları, dünyada popüler bilimin yaygınlaşmasını ve bu alana olan ilginin artmasını sağlamıştır.

Hawking’in Zamanın Kısa Tarihi, Ceviz Kabuğunda Evren, Her Şeyin Teorisi gibi kitapları, tüm dünyada en popüler olmuş kitaplarından bazılarıdır. Kaleme aldığı kitaplarda belirli bir yaratıcı kavramını reddettiği için de toplumsal anlamda pek çok tartışmanın fitilini ateşleyen bir isim olmuştur.

Stephen Hawking'in hayat hikayesini konu alan film: The Theory of Everything

Bilim dünyasına unutulmaz bir imza atan Stephen Hawking’in hayatı 2014 yılında The Theory of Everything isimli film ile beyaz perdeye taşındı. James Marsh’ın yönetmen koltuğunda olduğu filmde Hawking’i başarılı oyuncu Eddie Redmayne canlandırdı. Film, özellikle yer yer insanları ağlatan sahneleri dikkat çekmişti.

Zorlu hayatı, tarihe geçen çalışmaları ve tartışma yaratan iddialarıyla Stephen Hawking kimdir, ne yapmıştır sorularını yanıtladık. Hawking, hayatın önüne koyduğu tüm engellere rağmen mücadeleyi bir an olsun bırakmaması ile ilham veren bir hikayeye sahiptir.