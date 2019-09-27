Netflix'in Yeni Korku Dizisi, Stephen King'den Tam Not Aldı

Stephen King, Netflix’in yeni korku dizisi Marianne’yi beğendiğini açıkladı. Netflix’in korku dizisi Marianne, geçtiğimiz hafta gösterime girmişti. Dizi hakkındaki ilk yorumların fazlasıyla olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix, yeni korku dizisi Marianne’yi 17 Eylül’de gösterime soktu. Marianne, gösterime gireli daha bir hafta olmuşken izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Marianne’yi beğenen isimlerden biride ünlü yazar Stephen King oldu.

Stephen King, kişisel twitter adresinden Perşembe günü Marianne’i çok beğendiğiyle alakalı bir tweet attı. Stephen King, attığı tweette “Eğer -benim gibi- korkmaktan hoşlananlardansanız, Marianne(Netflix) bunu sağlıyor. Stranger Things’tekine benzer mizah parıltıları var. Ayrıca (mütevazi olarak söylüyorum) Stephen King (yapımlarının) hissine benzer bir his veriyor” dedi.

Stephen King’in, Trump’ı taşlamayı bırakıp Marianne’yi övmesi, dizinin gayet iyi bir korku eseri olduğunu kanıtlıyor. Fransız yapımı Marianne’nin başrolünde Victorie Du Bois’i Emma rolünde izliyoruz. Marianne’de Emma kabuslarından kaçmak için romanlar yazıyor. Ancak Emma’nın yazdıkları canlanmaya başlıyor. Marianne, 8 bölümlük bir sezondan oluşuyor.