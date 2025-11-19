Steve Jobs'ın Daha Önce Hiç Görülmemiş Bir Röportajı Yayımlandı [Video]

Apple kurucusu Steve Jobs'ın daha önce görülmeyen bir röportajı yayımlandı. Röportaj, 90'ların sonuna ait.

Apple kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs, teknoloji tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. iPhone’lardan Mac’lere kadar birçok devrim niteliğinde cihazın arkasında olan Jobs, 2011 yılında hayata gözlerini yummuştu. Ancak bugün Steve Jobs’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Steve Jobs Arşivi, ünlü girişimcinin daha önce görülmemiş bir röportajını yayımladı. Bu röportaj, ünlü animasyon film stüdyosu Pixar ile alakalı. Pixar’ın en ikonik filmlerinden olan Toy Story’nin 30. yıldönümünün yaklaşması kapsamında paylaşıldığını da ekleyelim.

Steve Jobs’ın daha önce yayımlanmayan o röportajı

Jobs’ın daha önce görülmeyen bu röportajı 22 Kasım 1996 tarihinden. Tarihin, tamamen bilgisayar yoluyla üretilen animasyon filmi olan Toy Story’nin çıkışından tam 1 yıl sonra olduğunu belirtelim. Toy Story, animasyon alanında inanılmaz başarılara imza atan Pixar’ın en başarılı serilerinden biri.

Videoda Jobs, Pixar’ın başarısının ilk zamanlarından ve iş modelinden bahsediyor. Bilmeyenler için açıklayalım. Pixar, Jobs Lucasfilm’in bilgisayar grafikleri bölümünü satın aldıktan sonra ortaya çıkan bir stüdyo. Yani Steve Jobs’ın Pixar’ın doğuşunda önemli bir rolü var. Pixar 2006’da Disney’e satılana kadar da Jobs en büyük hissedarlarından biriydi. Zaten Toy Story filminin açılış yazılarında da Steve Jobs’a özel teşekkürler iletilmesinin nedeni de budur. Yani anlayacağınız Steve Jobs olmasaydı şu an bildiğimiz o çok başarılı Pixar da olmazdı. Pixar’ın bu denli iyi teknolojilere sahip filmler yapmasında katkısı büyük.