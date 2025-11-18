Sunumda Rezil Olan Devler: Teknoloji Markalarının Lansman Rezaletleri

Teknoloji devleri, milyarlarca dolar harcadıkları ürünlerinin lansmanlarında sorunlar yaşayabiliyor. Biz de onları rezil eden demo başarısızlıklarını derledik.

Teknoloji dünyası, her yıl milyarlarca dolarlık bütçelerle hazırlanan ürünlerini devasa görkemli lansmanlarla tanıtıyor. Genellikle bu lansmanlarda başarılı ürün tanıtımları ve demolar görsek de ara sıra işlerin yolunda gitmediği olabiliyor. Öyle ki teknoloji dünyasında birçok kez lansmanlardaki demolarda başarısızlıklar yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde **teknoloji devlerinin etkinlikler sırasında ürünlerini tanıtırken yaşadığı rezaletleri **inceleyeceğiz. Apple’dan Microsoft’a, Meta’dan Tesla’ya kadar birçok teknoloji devi bu tarz başarısızlığı yaşamıştı.

Meta’nın ekranlı Ray-Ban gözlükleri demosunda yaşadığı hata

En yakın tarihten başlayalım. Meta, Eylül 2025’te Ray-Ban akıllı gözlüklerinin en gelişmiş hâli olan ekranlı versiyonunu duyurmuştu. İşte bu lansmandaki bir demo sırasında şirket beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Gözlüğün özellikleri gösterilirken birden fazla kez problem yaşandı.

Örneğin bunlardan birinde Ray-Ban Meta’dan tarif istendi. Gözlük ise birkaç kez sorulmasına rağmen bu soruya yanıt veremedi. CEO Mark Zuckerberg’ün gerçekleştirdiği bir başka demoda ise Zuckerberg WhatsApp’tan görüntülü görüşme yapmaya çalıştı. Gözlük burada da sorun çıkararak gerçekleştiremedi. Zuckbergerg, lansman sırasında şakayla karışık olarak “Wi-Fi sorunları” yaşandığını ifade etti.

Telsa’nun kurşun geçirmez camının parçalanması

Elon Musk yönetimindeki Tesla, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen elektrikli kamyoneti Cybertruck’ın tanıtımında arabanın kurşuna bile dayanıklı olduğunu göstermek için demo gerçekleştirmişti. Musk asistanını aracın camına metal bir top fırlatmaya davet etti. Ancak herkes topun geri sekmesini ve camın dayanmasını beklerken tam tersi gerçekleşti ve cam kırıldı.

Microsoft’un tarihe geçen mavi ekran demosu

Teknoloji tarihinin belki de en ikonik hatasını eklememek yanlış olur. 1998 yılında Bill Gates, Windows 98'in o dönem için devrim niteliğinde olan "Tak ve Çalıştır" özelliğini tanıtmak için sahneye çıktılar. İkili, sisteme bir tarayıcı bağlayarak ne kadar kolay kurulduğunu göstermek istiyordu.

Ancak deneme başarısız oldu. Dev ekranda mavi ekran hatasıyla karşılaşıldı. Salon kahkahaya boğulurken Bill Gates soğukkanlı bir şekilde durumu yönetmeyi başardı ve tarihe geçen “Bu yüzden daha Windows 98’i piyasaya sürmedik.” ifadelerini kullandı.

Steve Jobs’ın iPhone 4 demosunda yaşadığı internet bağlantısı sorunu

Apple, lansmanlarında genellikle başarılı olmasıyla bilinir. Özellikle de Steve Jobs, lansman konusunda tarihe geçmeyi başarmış bir isimdir. 2010 yılındaki iPhone 4 demosunda ise beklenmedik bir sorun yaşandı. Jobs, cihazın internet yeteneklerini göstermeye çalışırken telefon internete bağlanmadı ve hata ekranı verdi.

Volvo’nun otomatik fren olayı

Volvo, piyasadaki en güvenli otomobilleri üretmesiyle bilinen bir marka. Ancak şirket, tarihe geçen bir hataya da ev sahipliği yaptı. Otomobil devi, otomatik fren sistemini gazetecilerin önünde canlı olarak göstermeye çalışıyordu. Ancak sistem çalışmadı ve şirketin aracı durmadı ve **kamyona çarparak pert oldu. **

Microsoft Surface demosu

Microsoft’ta uzun süre Windows Başkanı olarak görev yapan Steven Sinofsky, şirketin iPad’e rakip olarak tanıttığı Surface tabletini tanıtırken tarihe geçen bir rezalet yaşadı. Sinofsky, tabletin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledikten sonra bunu cihazda denedi. Ancak hiçbir şey olmadı. Birkaç kez daha denemesine rağmen tablet çalışmadı ve bu demo hatası tarihe geçti.

Görebileceğiniz üzere milyarlarca dolarlık devasa teknoloji devleri bile cihazlarını tanıtırken sorunlar yaşayabiliyor ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Bu da hiçbir markanın kusursuz olmadığının bir göstergesi.