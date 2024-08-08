Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs’a ait 140 milyon dolarlık süper yat, Napoli açıklarında Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ın yatıyla çarpıştı.

İtalya’nın Napoli açıklarında, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs’a ait 140 milyon dolarlık süper yat "Venus" ile Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ın 105 metrelik "Lady Moura" isimli yatı çarpıştı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaşanan kaza, her iki yatın da maddi hasar görmesine yol açtı. İnanması zor ancak bu teknelerden ucuz olanı Venus'tu; zira "Lady Moura" yatının değeri tam 210 milyon dolar!

Olay, Venus ve Lady Moura yatlarının demirli olduğu sırada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, rüzgarın etkisiyle yatların çarpıştığını açıkça gösterdi. Görüntülerde, mürettebatın kazaya verdiği anlık tepkiler de net bir şekilde görüldü. Şiddetli rüzgarın, iki yatın da demirlerini yeterince sıkı tutamadığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği bildirildi.

Meksikalı Milyarder Kimi Sorumlu Tutuyor?

Kazanın detaylarına göre, Venus ve Lady Moura yatları şiddetli rüzgar nedeniyle hareket ediyor ve çarpışıyor. Kaza sırasında bir yaralanma yaşanmadı ancak her iki teknede de maddi hasar oluştu. Meksikalı milyarder Ricardo Salinas, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kazadan Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs’a ait Venus yatını sorumlu tuttu. Ancak Venus yatının mürettebatı, çarpışmanın asıl sebebinin Lady Moura yatının daha uzun halatlarının olması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti ve onarım maliyetinin yüksek olacağını ifade etti.

Bu kaza lüks yat sahiplerinin bile beklenmedik hava koşulları karşısında savunmasız olabileceğini gözler önüne serdi. İki yatın çarpışması güvenlik açısından önemli bir ders niteliği taşıyor. Kazanın ardından her iki teknenin de onarımlarının yapılması gerektiği ve tamir masraflarının yüksek olacağı belirtiliyor.