Elon Musk'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımdan sonra Bitcoin'in düşüşe geçmesiyle birlikte sosyal medyadaki tepkiler büyümeye devam ediyor. Musk'ın manipülatif hareketlerine bir son verilmesini isteyen binlerce insan, Twitter'da StopElon etiketiyle yeni bir gündem yarattı.

Tek bir sözüyle kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar yaratan Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımla birlikte Bitcoin yatırımcılarını yeniden illallah ettirdi. Yaptığı paylaşımda sonra Bitcoin'i 36 bin 665 dolar seviyesine düşüren Elon Musk'a karşı insanlar, sosyal medyada #StopElon etiketiyle tepkilerini göstermeye başladı.

StopElon etiketi, kısa bir süre içerisinde trend haline gelirken, kimisi için komik, Bitcoin yüzünden para kaybedenler için de sinir bozucu gelebilecek paylaşımlar yapılmaya başlandı. Dilerseniz bir yandan Musk'a tepki gösterirken bir yandan da işin içine mizah katan kullanıcıların yaptığı paylaşımlara birlikte göz atalım.

StopElon etiketiyle yapılan komik (!) paylaşımlar