Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla kripto para piyasalarında yeni bir düşüş dalgası başlattı. Bitcoin, gelen paylaşımdan sonra 36 bin dolar seviyelerine kadar gerilerken Binance CEO'su CZ, "Manipüle olmayın" dedi.

Kripto para yatırımcılarının 2020-2021 boğa sezonunda en çok konuştuğu isim olan Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde yine gündem olmayı başardı. Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Bitcoin yazarak kırık kalp emojisi kullanan Musk, Bitcoin'in saatler içerisinde yaklaşık 4.000 dolar değer kaybetmesine yol açtı. Bu düşüş elbette, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkiledi. Bitcoin, yaşanan düşüş sonrasında 36 bin 665 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımda bir de görsel bulunuyordu. Bu görsel, ayrılmakta olan bir çiftin konuşmasını gösteriyordu. Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, bazı kesimlerce Elon Musk'ın Bitcoin'den vazgeçtiği şeklinde yorumlandı. Bu da zaten sallantıda olan piyasalara bir darbe daha vurmuş oldu.

Elon Musk'ın Bitcoin ile ilgili yaptığı son paylaşımı

Elon Musk'ın paylaştığı görüntüde yer alan kadın, "Linkin Park şarkısından bir daha alıntı yaparsan senden ayrılacağımı söylemiştim ama aslında başka birini buldum" diyor. Erkekse buna cevap olarak "Yani, yine de fark etmedi." cümlesini kuruyor. Bu arada "So in the end it didn't even matter?" ifadesinin de Linkin Park'a ait bir söz olduğunu belirtelim.

Bu arada, Musk'ın tek paylaşımı bu değildi. Kendi paylaşımını yanıtlayan milyarder, yine bir görüntü paylaştı. Bu görüntüde ise görüntülü konuşma yapan bir çift yer alıyor, erkek arkadaşının ağlaması üzerine "Neden ağlıyorsun?" diye soran kadın "Seni özledim." cevabı alıyordu. Ama erkek, bu cümleleri kurarken bir yandan da kripto para piyasasında grafik takibi yapıyordu. Yani adamın ağlamasına yol açan şey sevgilisini özlemesi değil, para kaybediyor oluşuydu.

Binance CEO'su CZ, Elon Musk'ın paylaşımlarına gönderme yaptı

Elon Musk'ın piyasayı etkileyen açıklamaları, Binance CEO'su CZ tarafından görmezden gelinmedi. Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Manipüle olmayın." ifadelerine yer veren CZ "HODL", etiketini kullandı. Hodl ibaresinin, borsa dünyasında elde tutmaya devam etmek, satmamak anlamına geldiğini de belirtelim.