Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Netflix'in en büyük dizilerinden olan Stranger Things, 5. sezonuyla final yapıyor. İşte çok yakında çıkacak yeni sezon hakkında bilmeniz gereken her şey.

İlk olarak 2016’da yayımlanan bilim kurgu, korku ve gerilim türlerinde olan Stranger Things, Netflix tarihinin en büyük dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Yapımın final sezonu** 5. sezonu** da tüm dünya çapında büyük heyecanla bekleniyordu. 9 yılın ardından ikonikleşen diziye yakında veda edeceğiz.

Biz de bu içeriğimizde Stranger Things’in 5. sezonu hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Bölümlerin çıkış tarihleri, sezonun konusu, fragmanı, bölümlerin uzunlukları gibi aradığınız her şeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son bir kez Hawkins kasabasında bir yolculuğa hazır olun.

Stranger Things 5. sezon fragmanı

Stranger Things 5. Sezon ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?

kısım (ilk 4 bölüm) – 27 Kasım 2025 (TSİ 04.00)

kısım (sonraki 3 bölüm) – 26 Aralık 2025 (TSİ 04.00)

kısım (Final bölümü) – 1 Ocak 2026 (TSİ 04.00)



Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Netflix, Stranger Things’in final sezonunu toplamda 3 farklı kısım olarak yayımlayacak. İlk 4 bölüm, 26 Kasım 2025 tarihinde gelirken 5-7’inci bölümler 25 Aralık’ta gelecek. Son bölüm ise 31 Aralık 2025 tarihinde bizlerle buluşacak.

Stranger Things 5. sezon hangi platformda yayımlanacak?

Stranger Things, Netflix orijinal yapımlarından biri olduğu için son sezonunda da Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşacak. Netflix aboneleri, çıktığı an itibarıyla son sezonu izleyebilecekler.

Stranger Things 5. sezon kaç bölüm olacak?

Stranger Things'in son sezonu toplamda 3 farklı kısımda yayımlanacak 8 bölümden oluşacak.

Stranger Things 5. sezon bölümlerinin süreleri ne kadar?

1.Bölüm (The Crawl) - 1 saat 8 dakika

Bölüm (The Vanishing of...) - 54 dakika

Bölüm (The Turnbow Trap) - 1 saat 6 dakika

Bölüm (Sorcerer) - 1 saat 23 dakika

Bölüm (Shock Jock) - 1 saat 43 dakika

Bölüm (Escape from Camazotz) - 1 saat 41 dakika

Bölüm (The Bridge) - 1 saat 58 dakika

Bölüm (The Rightside Up) - 1 saat 50 dakika



Gördüğünüz üzere Duffer biraderler, son sezonda her bölümü âdeta bir film gibi uzun çekmiş. Öyle ki 2'inci bölüm dışında 1 saatin altında uzunluğu olan bir bölüm yok. Son 2 bölüm ise dikkat çekici çünkü 1:58 ve 1:50 gibi film gibi sürelerle çıkış yapacaklar. Bu da hayranları iyice merak ettiriyor.

Stranger Things 5. sezon konusu

Yeni sezonda 4'üncü sezondaki olayların bir yıl sonrasına, 1987 yılına gideceğiz. Ekibin artık tek bir amacı olacak. O da ortadan kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen Vecna'yı bulup öldürmek. Tüm bunlar yaşanırken hükûmetin Eleven'ın peşine düşmesi de konu edinilecek. Ayrıca dizinin yaratıcıları Duffer kardeşler, ilk sezonda neden Will'in kaçırıldığı, Upside Down isimli evrenin tam olarak ne olduğu gibi çok merak edilen soruların da son sezonda yanıtlanacağını söylüyor. Dolu dolu bir sezon olacağını söyleyebiliriz.

Stranger Things 5. sezon oyuncuları

Stranger Things'in 5. sezonunda kemik kadro yer almaya devam ediyor. Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer, Charlie Heaton, Joe Kerry, Noah Schnapp, Sadie Sink gibi isimleri yine göreceğiz. Onlara ek olarak Nell Fisher, Jake Connelly ve Alex Breaux gibi isimler de kadroya dahil olacak.