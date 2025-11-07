Tümü Webekno
Stranger Things evreninde geçen animasyon dizisi "Tales From '85"in ilk tanıtım videosu paylaşıldı

Stranger Things evreninin yeni animasyon dizisi "Tales From '85" için ilk fragman yayınlandı. Seri, 2026'da izleyiciyle buluşacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix’in hit dizisi Stranger Things’in evreni büyüyor. Yeni animasyon spin-off "Tales From '85" için yayınlanan ilk fragman, izleyicileri 80’lerin klasik çizgi-film estetiğiyle tanıştırıyor. Dizi, orijinal hikâyedeki 2. ve 3. sezon arasına odaklanacak.

Eleven, Mike, Dustin, Lucas ve diğer karakterler bu kez yeni yaratıklarla yüzleşecek. Hikâye, Hawkins kasabasında geçmeye devam edecek ama bu kez daha renkli ve eğlenceli bir animasyon atmosferinde.

Seslendirme kadrosu tamamen değişti; orijinal oyuncular yerine yeni sesler duyacağız. Bu tercih, dizinin animasyon formatına daha uygun bir ton yakalamayı hedefliyor.

Yapımcı koltuğunda Duffer kardeşler yer alıyor. 2026’da yayınlanması planlanan dizi, Stranger Things evreninin son sezonundan önce izleyicilere nostaljik bir ara hikâye sunacak.

