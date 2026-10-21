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Subaru, Avrupa’da Benzinli Motorlara Veda Ediyor: 2028’de Yeni Dönem Başlıyor!

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Subaru, katı AB regülasyonları nedeniyle boxer motorlara veda ederek 2027 sonuna kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir ürün gamına geçiyor.

Subaru, Avrupa’da Benzinli Motorlara Veda Ediyor: 2028’de Yeni Dönem Başlıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarında köklü bir dönüşüme imza atarak içten yanmalı motorlu araç satışlarını en geç 2027 yılı sonuna kadar tamamen durduracağını açıkladı.

Bölgede yıllık yaklaşık 23 binlik satış adedi ve %0,2'lik pazar payıyla niş bir kitleye hitap etse de Outback ve WRX gibi modelleriyle sadık bir hayran kitlesi bulunan marka için bu adım, ünlü "boxer" motor döneminin de sonu anlamına geliyor.

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Subaru, Avrupa’da Benzinli Motorlara Veda Ediyor: 2028’de Yeni Dönem Başlıyor!
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İkonik modeller kademeli olarak sahneden çekiliyor

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Avrupa'da veda sürecinin ilk adımı, markanın simgeleşmiş modellerinden Outback ile bu yılın sonunda atılacak. Ardından 2027 yılına kadar Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin satışları sonlandırılacak.

Subaru, 2028 yılından itibaren Avrupa Birliği pazarında yalnızca üç modelle ve tamamen elektrikli bir ürün gamıyla varlık gösterecek. Solterra, E-Outback (ABD pazarındaki adıyla Trailseeker) ve Uncharted. Toyota ortaklığıyla geliştirilen bu üç model, sırasıyla Toyota bZ4X, bZ4X Touring ve C-HR+ elektrikli platformları temel alınarak hayata geçirildi.

Kararın arkasındaki itici güç

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Markanın bu radikal stratejisinin temelinde, Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu sert filo emisyon sınırları ile zorunlu sürücü destek ve güvenlik standartları yatıyor.

AB düzenlemeleri, 2025–2034 döneminde üretilen binek araç filosunun kilometre başına ortalama 93.6 g CO2 salımı yapmasını (2021 düzeyine kıyasla %15'lik bir düşüş) şart koşuyor. Buna ek olarak 7 Temmuz 2026 itibarıyla tüm yeni binek ve hafif ticari araçlarda Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı (ADDW) ve gelişmiş acil frenleme sistemleri zorunlu hâle geliyor.

Toyota ile ortak geliştirilen ilk dalganın ardından Subaru, gelecekteki elektrikli modellerinde kendi geliştirdiği altyapıya geçeceğini duyurdu. Markanın yeni nesil EV platformu, kurum içinde tasarlanan yeni bir batarya paketi, elektrik motoru ve uzaktan kablosuz güncellemeleri (OTA) destekleyen entegre kontrol ünitesinden oluşuyor.

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